Las Obreras y Mayorales eclipsan Bétera en la presentación de las Fiestas de Agosto 2026

Bétera ha dado la bienvenida a las Fiestas de Agosto 2026 con una presentación que ha reunido a gran multitud de vecinos y vecinas en el recinto de La Alameda, con una gran expectación por ver a las cuatro Obreras y los 26 Mayorales vestidos de gala en el acto que marca el inicio de los días más especiales del municipio del Camp de Túria.

La música ha sido, junto con las Obreras y Mayorales, una de las grandes protagonistas de la jornada inaugural de las Fiestas de Agosto de Bétera con la Colla Xé que Burrà, la banda del Centro Artístico Musical de Bétera y la banda de la localidad italiana de Pont-Saint-Martin, que este año celebra el 25 aniversario de hermanamiento con Bétera.

El plato fuerte de la noche ha sido la apoteósica llegada de las Obreras en el recinto de la Alameda. Mireia García Ricart, primera Obrera Fadrina, ha hecho su entrada junto al concejal de Fiestas, Manuel Pérez; mientras que Daniela Ferriol Fuentes, segunda Obrera Fadrina, ha estado acompañada por Rafael García, concejal de Empleo.

La primera Obrera Casada, Nahalie Martínez Arnal, ha hecho su entrada junto a Alberto Cretazz, alcalde de Pont-Saint-Martin que llevó a cabo el hermanamiento entre la localidad italiana y Bétera en el año 2001. Mientras que la segunda Obrera Casada, Gely Garañana Escribano, ha estado acompañada por Toni Grande, presidente de la peña cohetera ‘Vol Lliure’ y Mantenedor de las Fiestas 2026.

Las Obreras y los Mayorales protagonizan las fiestas. / A. B.

Identidad y tradiciones

Grande ha hecho un recorrido histórico por la “devoción centenaria de Bétera por la Alfábega y el ‘coet’, amada y trasmitida de generación en generación”. “La ofrenda de las Alfàbegues y la ofrenda de cohetes del día 15 de agosto son actos de amor, de respecto y de sentimiento por nuestras tradiciones”, ha resaltado el mantenedor.

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha sido la encargada de cerrar el acto de presentación con una intervención en la que ha destacado la “responsabilidad de las Obreras y Mayorales por representar a Bétera con una tradición que hemos recibido de generaciones atrás y que, gracias al esfuerzo de todos y todas, perdurará en el tiempo”.

“Detrás de cada Alfàbega, de cada pasacalle, de cada acto hay muchas personas que, de una manera u otra, dedican su tiempo, esfuerzo e ilusión para hacer unas Fiestas de Agosto cada vez más grandes. Esa es una nuestras las grandes riquezas, porque cuidar Bétera es saber cuidar nuestra identidad y nuestras tradiciones”, ha subrayado Verdevío.

Esta presentación es el primero de los actos de unas Fiestas de Agosto que el próximo sábado, 15 de agosto, vivirán su día grande con la ‘Rodà de les Alfàbegues’ como protagonista. Como manda la tradición en Bétera, 16 majestuosas Alfàbegues recorrerán las calles bajo 11.600 kilos de confeti para que las Obreras Fadrinas las ofrenden a la Virgen de la Asunción.

Bétera, pueblo coeter

Otro de los símbolos de las Fiestas de Agosto es la pólvora. El mismo día 15, tras la procesión de la Virgen, la Placeta del Sol acogerá el ‘Coet de Luxe’, un cohete original de Bétera disparado por las Obreras y Mayorales. Pero el momento más mágico llegará al caer la noche, con la ‘Cordà’ en la calle José Gascón Sirera y la ‘Coetà’ por todo el municipio hasta la madrugada del día 16, demostrando que Bétera es ‘poble coeter’.

La pólvora también estará presente el lunes 17 con en la ‘Coetà Infantil’, un evento pirotécnico donde los más pequeños de las peñas coheteras de Bétera se dan cita y demuestran que la pasión por la pólvora corre por la sangre de los beteranos y beteranas. Por la noche será el turno de Obreras y Mayorales, que iluminarán el cielo de Bétera con la monumental ‘Coetà del Gos’, un espectáculo de fuego y color inigualable.

Además, las Fiestas de Agosto contarán con actuaciones musicales destacadas en el recinto de La Alameda como los conciertos de Marlon, el martes 18 a las 23:59 horas, y de Demarco Flamenco, el sábado 22 a las 23:59 horas, ambos a cargo del Ayuntamiento de Bétera