Riba-roja restablece la conducción definitiva de agua potable con la zona norte dañada por la Dana

Las obras para la restitución de la conducción de agua potable sobre el puente del río Turia avanzan a buen ritmo con el fin de restablecer de manera definitiva el suministro a las urbanizaciones del sector norte del municipio. La intervención sustituye la derivación provisional instalada tras los daños ocasionados por la DANA de octubre de 2024 en el viaducto de la carretera CV-336.

La afectación de la riada sobre el puente provocó la rotura de la tubería, lo que obligó a proponer una solución provisional que evitó que los vecinos y vecinas de la zona norte (El Molinet, Santa Mónica, Montealcedo, Parque Montealcedo, Entrenaranjos, Santa Rosa y El Clot) pudieran quedar en algún momento sin suministro de agua potable, que durante los primeros días contaron con el suministro del depósito de l’ Eliana.

La actuación consiste en la instalación de una tubería de acero inoxidable austenítico de alta resistencia, grado 316L, con un diámetro nominal de 400 milímetros. La nueva canalización, de aproximadamente 48 metros de longitud, discurre adosada longitudinalmente al lateral del tablero del puente y de forma elevada, lo que evita realizar apoyos directos sobre el lecho o las márgenes del río Turia.

Obras para restablecer el agua potable. / A. R.

El montaje incorpora, asimismo, un manguito antivibratorio para absorber los esfuerzos dinámicos del fluido y de la conducción, y amortiguar el ruido, así como una ventosa trifuncional de 80 milímetros dotada de una válvula de compuerta intermedia que facilitará las tareas de mantenimiento.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga ha visitado esta semana los trabajos de la grúa móvil junto con el teniente alcalde, José Luis Ramos, el gerente Territorial de Veolia, Pablo Mellado Márquez.

Durante su visita, el alcalde subrayó la importancia de la actuación, “esta importante obra se localiza en una de las zonas cero de la Dana, en la que se vio gravemente afectado el puente que conecta el casco urbano con la zona norte. Con esta nueva conducción mejoramos la red de agua potable y en un futuro nos permitirá poder conectar con l’ Eliana”.

Raga ha recordado que seguimos en proceso de reconstrucción, con obras que afectan no solo al parque natural del Túria, sino al área industrial de Riba-roja de Túria.

Desmontaje de la tubería

Una vez completados el anclaje y la alineación longitudinal de la conducción, se procederá al desmontaje de la tubería provisional de bajante de 200 milímetros actualmente en servicio y a la colocación de una brida ciega para sellar la antigua derivación.

El coste de la actuación definitiva que incluye tanto la derivación provisional como la restitución definitiva de la conducción asciende a 120.000€.

Noticias relacionadas

Esta actuación está financiada íntegramente con las ayudas directas otorgadas en el marco de la Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, órgano integrado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En total, la inversión en Riba-roja de Túria a través de la empresa gestora del ciclo de agua es de 4,4 millones de euros.