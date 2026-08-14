Las Alfàbegues de Bétera 2026 llevarán nombres de mujeres protagonistas de la tradición y la vida social

Amparo Doménech Palau, Marieta Guerrero Ricart y Amparo Garay Cebrián son algunos de los nombres con los que han sido bautizadas las Alfàbegues de Bétera de este año, dentro de la iniciativa del ayuntamiento ‘Va de Dones’, que busca destacar la especial contribución y el papel protagonista de las mujeres dentro de las Fiestas de Agosto, así como de la vida social y cultural del municipio.

El Hort de les Alfàbegues, lugar donde se cultivan los majestuosos ejemplares de esta planta, ha acogido el ‘bautizo’ simbólico de los 16 ejemplares que el 15 de agosto protagonizarán La Rodà por las calles de Bétera y que llevarán el nombre de 16 mujeres, las cuatro Obreras de este 2026 y también de mujeres especialmente vinculadas a las tradiciones del municipio.

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha destacado que “esta Rodà de les Alfàbegues rinde homenaje al papel de la mujer en la historia y en el presente de nuestro municipio. Con la campaña queremos poner en valor la contribución de las beteranas al desarrollo de nuestro municipio y su implicación en la conservación y transmisión de una de nuestras tradiciones más emblemáticas. Ellas han sido, y continúan siendo, parte fundamental de la identidad de nuestro pueblo y del legado cultural que hoy seguimos compartiendo con orgullo”.

Por primera vez en la historia, las Alfàbegues que el 15 de agosto protagonizarán La Rodà llevarán nombres propios. Los dos ejemplares de mayor tamaño, que acompañan a las Obreras Solteras en su Ofrenda a la Virgen, estarán dedicadas a la Inmaculada Concepción, Alcaldesa Perpetua de Bétera, y a la Asunción, advocación mariana a la que están dedicadas las Fiestas de Agosto.

Símbolos de identidad de Bétera

Las Alfàbegues también rendirán tributo a las cuatro protagonistas de las Fiestas de Bétera de este 2026: las obreras solteras Mireia García Ricart y Daniela Ferriol Fuentes, junto con las obreras casadas Nathalie Martínez y Gely Garañana. Las madres e hijas de las obreras también serán protagonistas con una Alfàbega dedicada a Francisca Ricart Llistó y otra a Manuela Fuentes Gil, que fueron obreras en 1989 y 2022, respectivamente; así como dos ejemplares con los nombres de Sophie Marie Valero Martínez y Yaiza del Pino Garañana.

En este sentido, el concejal de Fiestas, Manuel Pérez, ha subrayado que “las Fiestas de Agosto son mucho más que una celebración; representan uno de los principales símbolos de identidad de Bétera que ha sabido mantenerse viva gracias al compromiso y la implicación de generaciones de vecinos y vecinas”.

Además, las Alfàbegues también llevarán los nombres de Amparo Doménech Palau, alcaldesa de Bétera 1999-2003; Marieta Guerrero Ricart, de la asociación cultural l’Aljama; Amparo Garay Cebrián, de Pensat i Fet Rondalla i Ballaors; Mari Luz Asensi Ramón, presidenta del Centro Artístico Musical de Bétera; y de Amparo Martínez y Maru Martínez, conocidas en el municipio como ‘las Palmeras’.

Legado centenario

Bétera vuelve a convertirse en el epicentro de una de las tradiciones festivas más singulares de la Comunitat Valenciana con la celebración de la Rodà de les Alfàbegues, una cita que cada mes de agosto reúne a miles de personas en torno a un legado centenario que forma parte de la identidad del municipio.

Del mismo modo, la concejal de Patrimonio, Mujer e Igualdad, Marisa Martínez, ha señalado que la campaña ‘Va de Dones’ busca “reconocer la huella que han dejado las mujeres de Bétera en nuestra historia colectiva y agradecer su contribución a la preservación de una tradición que forma parte de la esencia de nuestro municipio”.

Este 2026, las Fiestas de Agosto adquieren un significado especial al rendir homenaje al papel de la mujer como parte esencial de la historia, la cultura y las tradiciones de Bétera, reconociendo su contribución a la conservación y transmisión de un patrimonio que ha pasado de generación en generación y que continúa siendo el principal símbolo de la localidad.