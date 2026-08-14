Metrovalencia reforzará el servicio nocturno de la Línea 1 el lunes 17 y martes 18 para facilitar la movilidad por la ‘Festa de les Alfàbegues’ de Bétera

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) reforzará la madrugada del lunes 17 al martes 18 y la del martes 18 al miércoles 19 el servicio de la Línea 1 de Metrovalencia (Bétera-Castelló), al objeto de facilitar la movilidad en estas jornadas laborables de la ‘Festa de les Alfàbegues’ de la localidad de la comarca de Camp de Túria.

En concreto, un tren partirá de Bétera a las 00.10 horas con destino a València Sud en las madrugadas del 17 al 18 y del 18 al 19, así como otro lo hará a las 02.30 horas ambos días.

Cabe señalar que, para el fin de semana, las fiestas de Bétera contarán con el habitual servicio nocturno de viernes y sábados con trenes en las franjas horarias de la 1 y las 2 horas de la madrugada.

Alfabegues de Bétera. / Francisco Calabuig

Todos aquellos usuarios que deseen ampliar la información de estos servicios pueden llamar al teléfono 900 46 10 46 de Atención al Cliente de Metrovalencia. Esta información también está disponible en la página web (www.metrovalencia.es), en redes sociales @metrovalencia, en facebook/metrovalencia.fgv, en la aplicación Navilens y en la app oficial de Metrovalencia.

Conciertos de lunes y martes

Las fiestas de Bétera tienen programados para el lunes y martes dos conciertos. En concreto, el lunes 17 a las 00.00 horas tendrá lugar la Gran Nit del Rock con la presencia de los grupos Los Inhumanos y Mojinos Escozíos.

El martes 18, también a las 00.00 horas, la actuación correrá a cargo del grupo Marlon y, después, del DJ Joan.