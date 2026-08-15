Bétera se rinde a la Rodà: confeti, música y 16 alfàbegues con nombre de mujer

Toneladas de confeti por el aire, música y una marea de personas siguiendo el paso de las enormes Alfàbegues. Esta ha sido la estampa de Bétera este 15 de agosto, en la que el municipio se ha vestido de fiesta para celebrar la Rodà, el momento más esperado de sus Fiestas de Agosto, cuando los Mayorales lo llenan todo con un estallido de color mientras portan los gigantescos ejemplares de albahaca que acompañan a las Obreras. Este año, además, las 16 alfàbegues, por primera vez, tienen nombre propio de mujeres que han dejado huella en la historia, la cultura y las tradiciones del municipio.

A primera hora de la mañana, los Mayorales, ataviados con sus camisas florales y los típicos pañuelos, han recogido a las dos Obreras solteras, Mireia García Ricart y Daniela Ferriol Fuentes, para acudir al Hort de les Alfàbegues. Las protagonistas de la fiesta esperaban en la puerta de sus casas, adornadas para la ocasión, y rodeadas de amigos y familiares con indumentaria conjuntada y sombreros, preparadas para vivir uno de los momentos más emotivos de las fiestas. Ambas han lucido con elegancia sus vestidos, confeccionados con especial esmero para esta ocasión y uno de los secretos mejor guardados de la fiesta.

La puerta del Hort de les Alfàbegues se ha abierto de par en par para recibir a la comitiva. Allí esperaban los 16 ejemplares más majestuosos que han sido cultivados con el mayor esmero y cuidados para pasear en este día en todo su esplendor de la mano de los cossieters. El 'aroma de somni' característico de esta planta se ha extendido por todo el pueblo y ha rodado sin parar acompañado de una lluvia de confeti que no ha dado tregua en todo lo largo del recorrido, creando en el suelo un manto de papel.

Bétera se rinde a la Rodà: confeti, pólvora y 16 Alfàbegues con nombre de mujer / Francisco Calabuig / Calabuig

Sombrillas y abanicos

Junto a los ejemplares de albahacas, Mireia y Daniela, han disfrutado del momento protegidas por sombrillas con detalles bordados que porta su "sombrillero" particular, porque nadie puede apagar la luz que desprende la belleza de las Obreras, en esta simbólica ofrenda a la Virgen de la Asunción (Mare de Déu d'Agost). El mejor aliado de ambas ha sido el abanico y en alguna de las paradas han mostrado el movimiento que se conoce como 'volteta i el peuet'.

A las puertas de la parroquia de la Puríssima Concepción, las dos Obreras casadas, Nathalie Martínez y Gely Garañana, vestidas de luto riguroso, esperaban a las protagonistas para colocarles la mantilla en un gesto tradicional y entrar al templo para ofrendar a la Virgen las majestuosas Alfàbegues.

Continúa la programación

Bétera celebra sus Festes de les Alfàbegues 2026 del 12 al 22 de agosto, que ya están consideradas como Fiestas de Interés Turístico Autonómico, y que congregan cada año a cientos de visitantes de diferentes nacionalidades. En ellas se combina la tradición, música, pólvora, procesiones, gastronomía y numerosas actividades para todos los públicos, con la Rodà de les Alfàbegues del 15 de agosto, como la jornada más esperada.

Esta tarde, el municipio sigue celebrando su día grande y a las 19 horas, se oficiará la misa en la parroquia Puríssima Concepción a la que seguirá la procesión de la Mare de Déu d'Agost. A las 21:30, se dará el pistoletazo de salida al Coet de luxe en la Placeta del Sol, con las Obreras y Mayorales y a las doce de la noche tendrá lugar el Ave Maria y la Cantà d’Albaes en la puerta del Ayuntamiento de Bétera.

Ya el domingo, a la una de la madrugada la Gran Cordà en la calle Gascón Sirera, será uno de los atractivos, seguida por la Coetà por las calles del municipio que no dará descanso hasta las seis de la madrugada. A las 11 se oficiará una misa y el Retaule y para acabar el fin de semana, habrá un musical infantil y los tributos a Manolo Escobar y Mocedades.