Drones contra el robo de la algarroba en Riba-roja

El uso de drones para detectar infracciones y robos durante la campaña estival de recogida de la algarroba se ha convertido en una práctica habitual durante la temporada de recolección. La Policía Local de Riba-roja de Túria ha puesto en marcha por cuarto año consecutivo, el dispositivo especial de vigilancia en las zonas agrícolas del término municipal coincidiendo con la campaña de recolección de la algarroba, un cultivo especialmente vulnerable a robos por su cotización en el mercado.

La Policía Local trabaja de forma coordinada con la Patrulla Upryme (Unidad de Proximidad y Medio Ambiente) para reforzar la seguridad en el entorno rural. El operativo cuenta con la ayuda de la tecnología que permite identificar las zonas donde hay mayor extensión del cultivo de algarrobos e intensificar la vigilancia en estas zonas especialmente a las horas de menor presencia de agricultores y temporeros, con objeto de evitar robos indeseados. Además permite vigilar mayor extensión de territorio cultivado en menor tiempo, optimizando los recursos.

Además, el dispositivo contempla la vigilancia de almacenes y puntos de venta, con el objetivo de evitar la apropiación indebida y la comercialización ilegal del fruto.

Gran masa forestal

La concejal de Seguridad Ciudadana, Raquel Pamblanco ha puesto en valor la gran masa forestal y agrícola existente en el término municipal de Riba-roja, que obliga al ayuntamiento, a través de la Policía Local, a poner en marcha diversas campañas estivales; como el Previfoc o la vigilancia durante la recogida de la algarroba.

El dron usado por la Policía de Riba-roja, / A.R.

“La implementación de esta tecnología, como es la vigilancia aérea, permite intensificar la vigilancia especialmente en estas zonas y evitar riesgos en el caso de las emergencias provocadas por incendios forestales y robos e infracciones en el caso de la campaña de recogida de algarroba”, subraya la edil.

Desde que entrara en servicio el dispositivo de vigilancia preventiva del entorno natural, fluvial y agrícola el pasado 30 de junio, se han practicado 100 servicios de vigilancia dinámica en el entorno agrícola y 13 actuaciones dirigidas a comprobar las identidades de personas recolectoras.

La campaña de vigilancia agrícola permanecerá activa hasta finales de agosto, coincidiendo con el final de la recogida de la algarroba, mientras que el Previfoc se prolongará durante el mes de septiembre.