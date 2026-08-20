Olocau, Marines y Gátova piden a la Generalitat el cortafuegos de Orden 1 prevista en la carretera CV-25

Los ayuntamientos de Olocau, Marines y Gátova han firmado una solicitud conjunta dirigida a la Generalitat Valenciana para pedir la programación y ejecución del área cortafuegos de Orden 1 prevista en el entorno de la carretera autonómica CV-25 (. Una actuación con la que se quiere impulsar la prevención de incendios forestales en el Parque Natural de la Sierra Calderona.

El documento, rubricado por Antonio Ropero (alcalde de Olocau), Juan Romero (alcalde de Marines) y Jesús Salmerón (alcalde de Gátova), responde a la necesidad de actuar de manera coordinada entre las diferentes administraciones ante el riesgo existente en una zona caracterizada por sus extensas masas forestales, la elevada continuidad del combustible vegetal y una topografía compleja. En este sentido, se remarca el hecho de que la Sierra Calderona presenta unas condiciones (concurrencia de vientos de poniente, altas temperaturas, escasas precipitaciones y baja humedad relativa) que aumentan la probabilidad de generación del fuego y la capacidad de propagación.

Así, la demanda se enmarca en la red de áreas cortafuegos de Orden 1 (las infraestructuras de mayor jerarquía territorial dentro de la red preventiva, ejecutadas para compartimentar grandes superficies forestales y crear elementos principales de ruptura de la continuidad del combustible) en el sector territorial correspondiente a las tres localidades. Esta red está contemplada en el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Llíria y en el Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural de la Sierra Calderona.

Asimismo, se destaca la idoneidad de la CV-25 como eje de apoyo al tratarse de una infraestructura lineal ya implantada en el territorio y que genera por sí misma una discontinuidad física del combustible.

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Tal como ha señalado el alcalde de Olocau, con esta solicitud (en la que también se reclama el posterior mantenimiento del área cortafuegos), “las tres poblaciones tratamos de poner en marcha una actuación estratégica de enorme interés para la seguridad de nuestros vecinos y vecinas y para la protección del valioso entorno natural en el que nos encontramos”.