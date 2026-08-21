Seguridad
Okupas ilegales toman un edificio en obras en Bétera
El ayuntamiento expresa su solidaridad con los propietarios y trabaja para garantizar la seguridad en la zona afectada
Un grupo de personas han okupado ilegalmente un edificio en Bétera. Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves, cuando los intrusos se colaron en el bloque en obras ubicado en la avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer.
El Puesto Principal de la Guardia Civil de Bétera recibió el aviso y agentes de la Benemérita se personaron en el lugar de los hechos, al igual que la Policía Local. Los efectivos procedieron a la identificación de las personas y trasladaron la información al Juzgado de Guardia de Llíria, que se ha hecho cargo de la instrucción.
Tras conocer estos hechos, el Ayuntamiento de Bétera convocó una reunión en la que participaron miembros del equipo de gobierno, Policía Local de Bétera, Guardia Civil del Puesto Principal de Bétera y propietarios del bloque de viviendas afectado por la okupación ilegal.
La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha manifestado su “solidaridad con la familia propietaria del edificio que está sufriendo esta situación tan injusta, estamos su entera disposición para colaborar con ellos para poder solucionar el problema de la forma más rápida posible”.
Marco legal injusto
“Exigimos a la justicia que se actúe con contundencia ante esta okupación en el municipio”, ha subrayado Verdevío, al tiempo que ha instado a “los Legisladores Estatales a cambiar este marco legal injusto que no protege a los propietarios para acabar con la impunidad de este tipo de acciones que van contra la convivencia cívica”.
El Ayuntamiento de Bétera trabaja, de forma coordinada con la Policía Local de Bétera y el Puesto Principal de la Guardia Civil en Bétera, para garantizar la seguridad en el entorno del inmueble okupado en la avenida alcalde Vicente Cremades Alcácer, así como la tranquilidad de los vecinos de la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer que conducía en sentido contrario fallece en un accidente múltiple en la V-21
- La primera dana del verano deja granizo en el interior y más de 180 litros en Bejís
- El granizo y la lluvia ya descargan con fuerza en el interior de Valencia: Requena registra rachas de viento de 73 km/h
- Una tormenta con adversidad potencial muy alta recorre la provincia con vientos de hasta 140 kilómetros por hora y granizo
- Profesores y sindicatos se enfrentan a multas por valor de 8.000 euros por concentraciones durante la huelga educativa
- Los pueblos donde más ha llovido en la Comunitat Valenciana, según Aemet: Bejís lidera con 186 l/m²
- Aemet activa en la Comunitat Valenciana el aviso rojo por calor extremo: las temperaturas podrían alcanzar los 44 grados
- Los vecinos de Bejís tras el temporal: 'Ha sido como la dana. Se han inundado todas las casas, incluso las de las zonas más altas