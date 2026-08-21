Okupas ilegales toman un edificio en obras en Bétera

Un grupo de personas han okupado ilegalmente un edificio en Bétera. Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves, cuando los intrusos se colaron en el bloque en obras ubicado en la avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer.

El Puesto Principal de la Guardia Civil de Bétera recibió el aviso y agentes de la Benemérita se personaron en el lugar de los hechos, al igual que la Policía Local. Los efectivos procedieron a la identificación de las personas y trasladaron la información al Juzgado de Guardia de Llíria, que se ha hecho cargo de la instrucción.

Tras conocer estos hechos, el Ayuntamiento de Bétera convocó una reunión en la que participaron miembros del equipo de gobierno, Policía Local de Bétera, Guardia Civil del Puesto Principal de Bétera y propietarios del bloque de viviendas afectado por la okupación ilegal.

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha manifestado su “solidaridad con la familia propietaria del edificio que está sufriendo esta situación tan injusta, estamos su entera disposición para colaborar con ellos para poder solucionar el problema de la forma más rápida posible”.

Marco legal injusto

“Exigimos a la justicia que se actúe con contundencia ante esta okupación en el municipio”, ha subrayado Verdevío, al tiempo que ha instado a “los Legisladores Estatales a cambiar este marco legal injusto que no protege a los propietarios para acabar con la impunidad de este tipo de acciones que van contra la convivencia cívica”.

El Ayuntamiento de Bétera trabaja, de forma coordinada con la Policía Local de Bétera y el Puesto Principal de la Guardia Civil en Bétera, para garantizar la seguridad en el entorno del inmueble okupado en la avenida alcalde Vicente Cremades Alcácer, así como la tranquilidad de los vecinos de la zona.