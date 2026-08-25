Riba-roja de Túria destina una partida de 100.000 euros para la rehabilitación de las fachadas

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha asignado una partida global de 140.000 euros en total destinada a las ayudas en materia de rehabilitación de las fachadas de los edificios de las viviendas del municipio, la accesibilidad en viviendas habitadas por personas mayores de 65 años o con discapacidad superior al 33% y para la elaboración de los informes de evaluación de los edificios.

Estas actuaciones se enmarcan en el objetivo del área de Urbanismo de poner en marcha iniciativas en Riba-roja de Túria para mejorar la seguridad de las viviendas y de los edificios existentes en el término municipal y adaptarlos, al mismo tiempo, a las necesidades y a las obligaciones legales vigentes actualmente, además de impulsar los estándares de seguridad en el interior de los mismos.

La concesión de las ayudas en materia de rehabilitación de las fachadas de los edificios de viviendas en la localidad está dotada de una partida global de 100.000 euros que aportan las arcas municipales, con una cuantía que será del 50 % del presupuesto protegido de cada actuación, con un importe máximo de 2.000 euros por vivienda y un máximo de 8.000 euros para edificios plurifamiliares.

Las actuaciones que se podrán acoger a esta línea de subvenciones son aquellas de rehabilitación de fachadas recayentes a la vía pública, como reparación o ejecución de revestimientos de fachadas, pintura de fachada y sus elementos de carpintería y rejas, elementos ornamentales para ocultar las canalizaciones y cableados que discurran por la fachada, en balcones o terrazas abiertas sólo se incluye la reparación del revestimiento vertical y en el caso de viviendas aisladas sólo la rehabilitación de cerramientos a la vía pública. El color de los materiales y la composición de la fachada deberá armonizarse con el entorno.

Mejora de accesibilidad

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria financiará, también, la adecuación efectiva en materia de accesibilidad de los edificios de viviendas ocupadas por personas mayores de 65 años o con un grado de discapacidad superior al 33 % y que se podrán acoger tanto las viviendas unifamiliares como las plurifamiliares.

La cuantía será del 50 % del presupuesto de cada actuación, con un importe máximo de 2.000 euros por actuación y 6.000 euros por vivienda. Para actuaciones en zonas comunes de edificios plurifamiliares se dotará, también, con 6.000 euros como máximo. La cuantía global establecida por el consistorio se eleva a 30.000 euros en total para todas las viviendas y edificios beneficiarios.

Las obras subvencionables serán aquellas destinadas a actuaciones en servicios higiénicos que mejoren la movilidad y faciliten las actividades de higiene personal, como sustitución de bañeras por duchas, redistribución de aparatos sanitarios o cambio de grifería con giradores o palancas, entre otros, mientras que en el resto de la vivienda se podrán instalar ayudas técnicas y elementos de aviso, como señales luminosas o sonoras.

Evaluación de edificios

Por último, se concederán ayudas económicas para implantar y generalizar los informes de evaluación de los edificios existentes en el término municipal de Riba-roja de Túria, con una antigüedad de más de 20 años y con un carácter predominante residencial. Los informes realizados incluirán el análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y el estado de conservación de los mismos de los edificios.

Las ayudas económicas de esta iniciativa consistirán en una subvención máxima de 300 euros para los edificios plurifamiliares por la primera vivienda, además de otros 50 euros por cada una de las viviendas/locales adicionales de las que conste el edificio, si bien en ningún caso se podrán superar los 1.000 euros por edificio ni el 50% del coste del informe. En el caso de las viviendas unifamiliares se establece una cuantía fija de 300 euros.

La concejala de Urbanismo de Riba-roja de Túria, Teresa Pozuelo, ha subrayado la importancia de estas líneas de ayudas que sirven para “ayudar a financiar actuaciones urbanísticas muy importantes para nuestro municipio, tanto en seguridad de las viviendas y los edificios como en accesibilidad para personas mayores y con discapacidad; al mismo tiempo, constituyen un eje dinamizar de la economía local que puede llegar a generar un movimiento de más de 700.000 euros entre el tejido productivo local”.