La Vuelta a España llega a Camp de Túria: carreteras cortadas, horarios y sitios prohibidos para aparcar

La comarca del Camp de Túria tendrá protagonismo en la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026 que tendrá lugar este sábado, 29 de agosto. El pelotón multicolor arrancará la jornada en Puçol en una salida controlada desde su playa, a las 13:42 horas, hasta el término del Puig de Santamaria, donde estará situada la salida oficial.

Tras pasar por l'Horta Nord y abandonar Moncada, los corredores de 23 equipos entrarán en la comarca por Nàquera a través de la carretera CV-315 para luego continuar por la comarcal CV-310 atravesando la urbanización Mont-Ros en dirección hacia Bétera, donde el pelotón multicolor entrará en la población por la carretera Bétera-Riba-roja para luego desviarse por la calle del Escultor Ramón Inglés-Albereda y continuar por la Plaçà de Lluís Reig, la Avinguda del País Valencià y Carrer del Comte de Berbedel hasta llegar a la rotonda de la CV-336 para continuar el recorrido en dirección hacia San Antonio de Benagéber.

Paso del pelotón por Bétera. / Levante-EMV

Esta prueba conlleva una serie de medidas que afectan sobre todo al tráfico, por lo que todas las carreteras, calles y avenidas por donde pasan los ciclistas estarán cortadas al tráfico desde horas antes como medida de seguridad.

En Bétera, según la previsión, a las 14:15 horas, aproximadamente, está previsto el paso del pelotón ciclista, mientras que a las 12:30 horas está previsto el paso de la caravana publicitaria. El consistorio ha advertido a través de sus canales de los cortes puntuales de tráfico, mientras que anima a todos los vecinos y vecinas a "disfrutar del mejor ciclismo en Bétera".

Riba-roja del Túria promociona el paso de la Vuelta Ciclista a España 2026. / A. R.

Los ciclistas seguirán por la carretera Bétera-Riba-roja pasando por l'Eliana. En Riba-roja del Túria, donde hay un punto de paso en el kilómetro 46,5 de la carrera, se prevé que el pelotón pase a partir de las 14.45 horas entrando los deportistas por la carretera de l'Eliana y siguiendo por Camino de València y la carretera de Vilamarxant en dirección hacia el pueblo vecino. Asimismo, en Riba-roja, a las 12:57 horas, está prevista la caravana publicitaria en la plaza Adolfo Suárez.

En Vilamarxant, el recorrido pasará por el Carrer de Pedralba y luego la ruta se dirige hacia la carretera de Tavernes a Llíria, en dirección hacia Cheste (en esta población el paso se prevé entre las 14:50–15:05 horas), donde los ciclistas se adentrarán en la Hoya de Buñol.

Recorrido de la etata Puçol-Xeraco. / La Vuelta

Etapa llana

Se trata de una etapa llana que, gracias a la colaboración de la Diputación de Valencia, también recorrerá otras poblaciones de diferentes comarcas de la provincia (Monserrat, Carlet, Algemesí, Alzira, Simat de Valldigna, el puerto de Barx) hasta finalizar en Xeraco, en la Safor, sobre las 17.20 horas. Si no hay ninguna escapada, casi con toda probabilidad se decidirá al sprint.

Salida desde la vecina comarca de l'Horta Nord

En la salida neutralizada, los corredores partirán del aparcamiento situado en la zona norte de la playa de Puçol, circularán por la avenida La Marina, Marjals, camí La Mar, Caminás y la antigua carretera de Barcelona hasta el Puig.

Desde el Puig y siguiendo por la carretera CV-300, los más de 180 ciclistas de los 23 equipos que compiten pasarán por los términos municipales de Rafelbunyol, la Pobla de Farnals, Massamagrell, Museros, Emperador, Albalat dels Sorells, Foios y Meliana, donde el pelotón rodará por su casco urbano a tráves de la Avigunda de Santa Maria y Carrer del Sol. En esta población está el primer punto de paso a los primeros 8,48 kilómetros.

Los corredores abandonarán Meliana por el camí Barranquet y Carretera Nolla para dirigirse por el Camí de Vinalesa hacia esta población con entrada por la calle Docror Mollà y Avinguda Constitució, para luego continuar por la carretera Moncada-Meliana hacia Alfara del Patriarca y Moncada, donde está situado el segundo punto de paso a los 14,2 kilómetros, en la CV-315, poco antes de llegar al CEU.

Desde ahí los ciclistas seguirán por la misma carretera CV-315 en dirección hacia San Isidro de Benagèber, para luego ya abandonar la comarca cuando entren en el término de Nàquera por la CV-310, ya en el Camp de Túria.