Llíria obtiene cerca de 9 millones para actuaciones frente a los efectos de la dana

El Ayuntamiento de Llíria ha recibido la confirmación oficial de la asignación de 8.999.968 euros dentro de la línea de financiación impulsada por el Gobierno de España, a través de fondos europeos FEDER, para las poblaciones afectadas por la dana de octubre de 2024.

La Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda ha comunicado la asignación definitiva después de concluir el proceso de valoración y revisión de las propuestas presentadas por las entidades locales. La convocatoria se enmarca en el Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027 y en las medidas habilitadas para dar respuesta a las consecuencias de la DANA.

La resolución sitúa a Llíria entre las ciudades intermedias beneficiarias y le asigna 8.999.968 euros, una cantidad que supone prácticamente la totalidad de los nueve millones de euros de financiación previstos para los municipios de esta categoría.

Meses de revisión

La confirmación culmina un proceso de varios meses en el que los proyectos presentados por el ayuntamiento han sido sometidos a revisión por parte de la Administración General del Estado y a diferentes fases de reformulación, mejora y subsanación hasta cumplir los requisitos establecidos para obtener la financiación.

El alcalde de Llíria, Paco Gorrea, ha valorado la resolución como "una magnífica noticia para Llíria, porque confirma que los cerca de nueve millones de euros por los que llevamos meses trabajando son ya una realidad".

Gorrea ha destacado además “la importancia de que el Gobierno de España haya puesto a disposición de los ayuntamientos afectados por la dana una línea de financiación de esta envergadura, canalizando fondos europeos hacia actuaciones que permitirán a los municipios estar mejor preparados y ser más resilientes ante episodios meteorológicos extremos”.

Casi la máxima financianción

"Llíria ha conseguido prácticamente la máxima financiación a la que podía aspirar dentro de su categoría y eso nos permitirá abordar actuaciones importantes para el futuro de nuestro municipio", ha añadido el alcalde.

Por su parte, la concejala de Fondos Europeos, Consol Morató, ha destacado el trabajo realizado para alcanzar la asignación definitiva. “Estos casi nueve millones no llegan simplemente por presentar una solicitud. Ha habido detrás un trabajo técnico muy importante para preparar los proyectos, justificarlos, responder a los requerimientos y adaptarlos durante todo el proceso hasta conseguir prácticamente la totalidad de la financiación disponible”.

Morató ha querido reconocer especialmente “el enorme trabajo realizado por los técnicos municipales y por todas las áreas que han participado en la preparación de las propuestas, porque disponer de líneas de financiación es fundamental, pero también lo es tener capacidad para presentar buenos proyectos y aprovechar esas oportunidades”.

La concejala ha señalado que “el resultado es especialmente importante porque Llíria obtiene 8.999.968 euros de los nueve millones previstos para las ciudades intermedias, lo que demuestra la solidez del trabajo realizado y nos permite afrontar ahora una nueva etapa centrada en desarrollar las actuaciones”.

El ayuntamiento irá informando progresivamente sobre los diferentes proyectos y actuaciones que se ejecutarán con esta financiación conforme avance su desarrollo técnico y administrativo.

Un programa impulsado para los municipios afectados por la dana

La financiación procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027 y de la convocatoria específica articulada por el Gobierno de España para las entidades locales especialmente afectadas por la DANA de octubre de 2024.

Tras finalizar el plazo de solicitudes, el Ministerio de Hacienda llevó a cabo la revisión de las propuestas y abrió un proceso de reformulación de los Planes EDIL para adecuarlos a los requisitos del programa europeo RESTORE, además de efectuar las correspondientes subsanaciones. Una vez cumplidos estos requisitos, la Dirección General de Fondos Europeos ha comunicado la asignación de las respectivas sendas financieras.