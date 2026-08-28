Riba-roja vibra con la Entrada Mora y Cristiana e inicia sus fiestas del Crist

Al ritmo de las marchas moras y cristianas, tambores y metales más de una veintena de comparsas desfilarán este sábado 29 de agosto a partir de las 21.30 horas por la céntrica Avinguda de la Pau de Riba-roja de Túria. Durante esa noche, se convertirá en el epicentro de la música, el color y la tradición. Se trata del inicio más sonado de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Afligidos, una arraigada fiesta que cuenta con 26 años de historia, que se celebrará en la localidad hasta el próximo 14 de septiembre y que están organizadas por las Clavarias del Cristo de los Afligidos, la Cofradía y la Asociación de Moros y Cristianos, con la colaboración del Ayuntamiento.

Este viernes, el pregón de les Festes del Crist y las Embajadas Mora y Cristiana, en el patio de Armas del Castell, teñirán de ambiente festivo el municipio. La ribarogera y hermana de la Compañía Hijas de la Caridad, Lourdes Doménech, será la encargada de ofrecer el pregón en la Plaza del Ayuntamiento con un mensaje de ilusión, respeto, convivencia y esperanza, en el que aludirá a las raíces, la historia y las costumbres de su pueblo.

Del 31 de agosto al 5 de septiembre tendrán lugar los quinarios y el 5 de septiembre, llegará uno de los actos más esperados; la Romería, el traslado de la imagen del Cristo de los Afligidos hasta Valencia La Vella, con motivo de la conmemoración del 80 aniversario del milagro del descarrilamiento.

Clavarias del Cristo de los Afligidos / A. R.

Música en directo

Durante estos días festivos, la música en directo tendrá un protagonismo especial, con actuaciones como la de la orquesta Montecarlo, el 5 de septiembre, la actuación del alumnado del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Riba-roja, el 9 de septiembre, el espectáculo Abba Live, el 10 de septiembre, la Orquesta Euphoria, el 12 de septiembre, precedido del tradicional pasacalle de disfraces o la gran actuación de la Banda Sinfónica Unión Musical de Riba-roja de Túria, como el Dj Pere Vicalet, que ofrecerán la víspera de la festividad del patrón un espectáculo único con grandes éxitos de la Ruta. «Estas fiestas representan la esencia de nuestro pueblo, vivo, participativo y valedor de nuestras tradiciones», subraya el alcalde de Riba-roja, Robert Raga.

Una de las tradiciones más arraigadas llegará el 6 de septiembre con la Trobada de Boixeteres. Esa tarde, Gran Cabalgata y por la noche, cena a beneficio de Cáritas. También la pilota valenciana tendrá cabida en la programación. Concretamente el 8 de septiembre, se celebrará el Torneo de Pilota ‘Crist dels Afligits’ y el trofeo de pilota Pro femenina ‘Elisa Tarazona’.

El día grande será el 14 de septiembre, festividad del Santísimo Cristo de los Afligidos, día del patrón de Riba-roja de Túria. La jornada comenzará a las 8 horas con una despertà y a las 11 será la Missa Solemne en honor al patrón de la localidad. El Ayuntamiento ofrecerá a las 14 horas una mascletà, a cargo de Pirotecnia Valenciana y a las 20 horas, la solemne Procesión, muestra fehaciente de la pasión y el fervor que los ribarogeros y ribarogeras tienen a su imagen cerrará el programa de actos.