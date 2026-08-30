L’Eliana exige a FGV que avise de cualquier cambio en el paso peatonal del metro mientras sigue pendiente una solución definitiva

El Ayuntamiento de l’Eliana ha reclamado a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que comunique previamente cualquier modificación que afecte a la señalización o a las condiciones de uso del paso peatonal de la estación de Metrovalencia, un punto que continúa en el centro de una reivindicación municipal para mejorar la conexión entre ambos lados de las vías.

El consistorio ha remitido esta semana un escrito a FGV después de detectar un nuevo cambio en la señalización instalada en el cruce. El anterior aviso, que indicaba el paso prohibido excepto para las personas usuarias de la estación, ha sido sustituido por otro mensaje en el que puede leerse: «Atención al tren. Paso adscrito al servicio ferroviario».

Según explica el Ayuntamiento, ninguna de las dos modificaciones fue comunicada previamente a la administración local. Tampoco se informó cuando se colocó la primera señalización a finales de 2024 ni ahora, con el nuevo cambio.

El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha pedido formalmente a FGV que cualquier actuación futura se traslade con antelación al Ayuntamiento para que este pueda informar correctamente a los vecinos.

"Estamos hablando de una cuestión que afecta directamente a la movilidad diaria de nuestros vecinos y vecinas, por lo que tienen derecho a conocer cualquier cambio antes de que se produzca", ha señalado el primer edil.

Un paso utilizado durante más de 130 años

La controversia sobre la señalización se suma al conflicto abierto desde el cierre del histórico paso peatonal de la estación, utilizado durante más de 130 años como conexión entre diferentes zonas del casco urbano.

El Ayuntamiento sostiene que la supresión del cruce ha generado problemas de movilidad, especialmente para personas mayores, escolares y familias, que ahora deben realizar recorridos alternativos de más de medio kilómetro adicional por trayecto.

Por este motivo, el Consistorio mantiene abierta su reivindicación para que se recupere una conexión peatonal segura y accesible que permita atravesar la infraestructura ferroviaria sin obligar a realizar esos desplazamientos adicionales.

El CJC pidió estudiar la incorporación del cruce como paso peatonal

La reclamación municipal recibió recientemente el respaldo del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que planteó a la Generalitat la posibilidad de estudiar la incorporación del cruce al catálogo de pasos a nivel peatonales, siempre con las medidas de seguridad necesarias.

Tras este pronunciamiento, la Generalitat anunció el inicio de estudios técnicos para analizar diferentes alternativas que permitan mejorar la permeabilidad de las vías a su paso por l’Eliana. Entre las opciones planteadas figuran la construcción de un paso inferior, una pasarela elevada y la propuesta defendida por el propio ayuntamiento de soterrar las vías ferroviarias.

Mientras se analizan estas alternativas, el Ayuntamiento considera necesario que exista una mayor coordinación con FGV ante cualquier modificación provisional que pueda afectar a los usuarios de la estación o a los recorridos peatonales.

"Seguiremos defendiendo una solución que garantice la seguridad pero que también tenga en cuenta nuestra realidad y los derechos de movilidad de elianeros y elianeras", ha concluido Salva Torrent.

La reivindicación mantiene así abierto un debate que va más allá de la señalización instalada junto a las vías: cómo resolver de forma definitiva una conexión histórica del municipio sin comprometer la seguridad ferroviaria y evitando que las vías continúen funcionando como una barrera para la movilidad peatonal.