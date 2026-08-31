El Auditorio de Riba-roja de Túria invierte 40.000 euros en la modernización de sus instalaciones

El Auditorio Municipal de Riba-roja de Túria ha sido beneficiario de una subvención de 38.214,87€, concedida por la Dirección General de Cultura de la Generalitat Valenciana mediante la Resolución de 22 de julio de 2026, destinada a financiar la reforma y modernización de instalaciones y equipamientos de espacios escénicos.

Esta subvención ha permitido al Ayuntamiento de Riba-roja llevar a cabo una importante renovación de las infraestructuras técnicas y de seguridad del Auditorio Municipal, y que supondrán una mejora tanto la calidad de los espectáculos como las condiciones de trabajo de los profesionales y la experiencia del público.

Entre las principales actuaciones realizadas destacan la incorporación de 24 nuevas tarimas escénicas, adaptadas a las necesidades de montajes teatrales, musicales y de danza, la adquisición de 16 proyectores LED RGBALC de 400 W, que permiten una iluminación más versátil, eficiente y sostenible, la instalación de una nueva mesa de control de iluminación HIDRA II LT S-48, con mayores prestaciones técnicas para el diseño y programación de espectáculos, la mejora de los sistemas de seguridad de los motores tubulares utilizados en la maquinaria escénica, la sustitución por tecnología LED de la iluminación de diversos espacios escénicos, reduciendo el consumo energético y optimizando el rendimiento lumínico y la renovación del sistema de altavoces de la sala de cine y otras mejoras en el equipamiento tecnológico del Auditorio.

Estas inversiones permiten adaptar las instalaciones a la normativa vigente en materia de seguridad, renovar equipamientos que habían quedado obsoletos y dotar al Auditorio de tecnología de última generación, reforzando su capacidad para acoger producciones de mayor calidad y ofreciendo un mejor servicio a compañías, artistas y espectadores.

El concejal de Cultura, José Manuel Vila, ha subrayado la "necesidad de mejorar espacios culturales municipales y garantizar unas instalaciones modernas, seguras y eficientes, capaces de responder a las exigencias técnicas de las artes escénicas actuales y de consolidar el Auditorio como un referente cultural en la Comunitat Valenciana”.

Artes escénicas

El Auditorio de Riba-roja de Túria acogerá este otoño una interesante programación de artesescénicas, con destacadas importantes obras teatrales, monólogos, espectáculos de magia, musicales, ópera o representaciones de música y danza.

La programación arrancará el 19 de septiembre con la obra teatral Don Quijote en los infiernos, de Carlos Maciá, el 20 de septiembre Viaje a Oz. El Musical, la pasión y el drama de Madama Butterfly de Giacomo Puccini, una de las óperas más reconocidas llegará a los escenarios el 26 de septiembre. Un clásico del teatro en valenciano, Els Sants Innocents, el 16 d octubre, la música de Bolling Quartet, del Barroco al jazz, el 22 de octubre y la obra teatral Asesinato en el Orient Express, el 31 de octubre. La música y la danza tendrán protagonismo el 15 de noviembre, Messiah y el 4 de diciembre, Al compás de Nino, un vibrante espectáculo musical de danza y fusión flamenca, a cargo del Ballet Español Embrujo. Para cerrar el 2026, los espectáculos tendrán un cariz más familiar. Cuatro populares monologuistas nos traerán una Navidad llena de risas, el 12 de diciembre, el mundo de la magia llegará con la Gran gala de Navidad el 13 de diciembre y el 20 de diciembre, en horario matutino, el espectáculo infantil Mickey y la biblioteca mágica llenará el Auditorio de familias.