Riba-roja finaliza la adecuación del Barranc dels Moros como itinerario turístico y peatonal

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha culminado tres actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD), un proyecto estratégico que va llegando a su fin, destinado a reforzar la vertebración turística del municipio y a avanzar hacia un modelo de turismo más sostenible, conectado y adaptado al cambio climático. Se trata de la adecuación del Barranc del Moros, la instalación de pérgolas contra el calor y la mejora de la red de carrilbici.

Estas actuaciones se desarrollan en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, y forman parte de un conjunto de 18 intervenciones que han permitido mejorar diferentes espacios, itinerarios y equipamientos vinculados a la actividad turística de Riba-roja.

Itinerario turístico en el barranc dels Moros

Entre las actuaciones finalizadas destaca la adecuación del Barranc dels Moros como itinerario turístico y peatonal, concebida como uno de los proyectos clave para la vertebración turística del municipio. La intervención ha transformado este espacio en un eje vertebrador territorial de uso público, favoreciendo la conexión entre diferentes zonas y potenciando su valor como recurso turístico y ambiental. La actuación se ha estructurado en dos lotes. El primero con un presupuesto base de licitación de 774.500 euros y el segundo, ha contado con un presupuesto de 142.347,15 euros, ambos ejecutados por Becsa.

Pérgonas frente al calor

También han finalizado las obras de instalación de pérgolas con vegetación autóctona para el fomento de la resiliencia frente al cambio climático, con una inversión de 158.916,51 euros, IVA incluido, ejecutadas por la empresa Nerco Infraestructuras. Se han implantado cuatro estructuras situadas en puntos especialmente expuestos al sol. Las pérgolas están diseñadas para que, una vez crezca la vegetación autóctona enredadera, proporcionen sombra y mayor confort a las personas que recorren este espacio.

Una de las intervenciones del Plan de Sostenibilidad Turística. / A. R.

Su ubicación presta especial atención a zonas de tránsito habitual, como el acceso a la zona educativa del IES El Quint y a las Escoletes Municipals, contribuyendo a mejorar la habitabilidad de estos espacios y a generar zonas de sombra frente a las altas temperaturas. Además, las estructuras están construidas con plástico reciclado, reforzando el carácter sostenible de la intervención y su integración en la adecuación del Barranc dels Moros como itinerario turístico sostenible.

Mejora del carril bici

La tercera actuación recientemente finalizada corresponde al proyecto de “Mejora del carril bici y la ejecución o mejora de refugios climáticos”, con una inversión de 296.195,90 euros, ejecutada por la empresa Obra Civil i Edificaciones Escrimar. Los trabajos han permitido renovar diferentes tramos del carril bici mediante la instalación de nuevo pavimento antideslizante, además de reforzar la señalización para incrementar la seguridad y la visibilidad de las personas usuarias.

Nuevas pérgolas contra el calor. / A. R.

El proyecto ha incorporado la creación y mejora de refugios climáticos a lo largo del recorrido, con nuevas zonas de sombra, arbolado, mobiliario urbano sostenible, aparcabicis y espacios de descanso destinados tanto a ciclistas como a peatones.

Con estas intervenciones, Riba-roja de Túria ha creado una red de espacios públicos más preparados frente a los efectos del cambio climático y que, al mismo tiempo, favorecen una movilidad más sostenible y una experiencia turística de mayor calidad.

18 actuaciones y una inversión de más de 2,1 millones de euros

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos de Riba-roja de Túria ha incluido un total de 18 intervenciones y una inversión total de 2.112.907 euros en el municipio, destinada a impulsar la sostenibilidad turística, mejorar los recursos y espacios públicos vinculados al turismo, favorecer la movilidad sostenible y reforzar la capacidad de Riba-roja para ofrecer una experiencia turística vinculada a sus valores naturales, culturales y territoriales.

El desarrollo del PSTD ha contado con la colaboración del Ministerio de Industria y Turismo, la Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. Con la finalización de estas tres últimas actuaciones, el Ayuntamiento culmina un conjunto de proyectos que contribuyen a vertebrar turísticamente el municipio, poner en valor sus recursos y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, resiliente y conectado con el territorio.