Transportes adjudica por 3,7 millones la mejora del enlace entre la A-3 y la A-7 para reducir atascos en Valencia

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 3,7 millones de euros las obras de prolongación de carril y ampliación de la plataforma de la A-3 en su ramal de salida hacia la A-7 (baipás), entre los kilómetros 337 y 340 de entrada a la capital valenciana.

El objeto de los trabajos es la mejora de la conexión existente entre ambas autovías, facilitar una circulación "más fluida y segura", para evitar así que en los momentos de tráfico "más intenso" se formen colas de vehículos en el tronco de la autovía, según ha informado el departamento en un comunicado.

Así, se ampliará la sección del ramal de acceso a la A-7 desde la margen derecha de la A-3 a dos carriles, en la mayor longitud posible, con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento de dicho ramal.

De esta manera, en caso de producirse retenciones en el ramal se evitará que se trasladen al tronco de la autovía. Este carril se corresponde con un cuarto carril de trenzado que se genera a partir de la incorporación desde el enlace de la carretera CV-424 (carretera de la Diputación de Valencia) con la A-3. Según el plano del proyecto, la actuación se concentra en el corredor comprendido entre esa incorporación y el gran enlace de la A-3 con la A-7, en el entorno próximo a Riba-roja de Túria.

Una conexión estratégica para el área metropolitana

El enlace A-3/A-7 soporta diariamente los desplazamientos tanto de tráfico metropolitano como de largo recorrido. La A-3 constituye uno de los principales accesos occidentales a València, mientras que la A-7 canaliza buena parte de los desplazamientos norte-sur por el exterior de la capital.

La mejora busca especialmente aumentar la capacidad en las horas de mayor demanda, cuando la acumulación de vehículos en los ramales de enlace puede generar retenciones que terminan afectando a varios kilómetros de carretera.

Más de 300 millones desde 2018

Esta actuación se enmarca dentro del programa de conservación y mantenimiento de la red de carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido más de 300 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Valencia y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente