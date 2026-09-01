El Parque Fluvial del Turia recupera la conectividad con cuatro nuevas pasarelas reconstruidas por el Gobierno

El Parque Fluvial del Turia cuenta con cuatro nuevas pasarelas que mejoran la conectividad entre ambos márgenes del río, restableciendo los itinerarios para peatones y ciclistas y devolviendo la continuidad a uno de los espacios naturales y de ocio más utilizados del área metropolitana de Valencia.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha reconstruido estas infraestructuras que se llevó por delante la fuerza del agua en la dana del 29 de octubre de 2024, para que soporten condiciones hidráulicas severas, aumentando su estabilidad y la resistencia frente a avenidas.

Tres de estas nuevas infraestructuras se ubican en el término municipal de Riba-roja de Túria y otra está situada en el entorno de la también recientemente reconstruida estación de aforos, aguas abajo de la potabilizadora ‘La Presa’ de Manises.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, visita las pasarelas. / CHJ

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado este martes las nuevas pasarelas, junto con el alcalde de Riba-Roja del Túria, Robert Raga. La delegada ha hecho hincapié en el "compromiso del Gobierno de España con este Parque Natural, a pesar de que las competencias de su gestión corresponden a la Generalitat".

Bernabé ha sentenciado que "las únicas pasarelas que hay en el Parque Natural las ha construido el Gobierno el España" y que en la cuenca del Turia ya se han invertido 20 millones de euros para recuperar los destrozos ocasionados por la dana y más de 200 millones en obras de emergencia en cauces de barrancos. También ha destacado que se trata de pasarelas más resilientes que pueden ser sobrepasadas por el agua y resistir, y que mejoran este espacio natural".

La delegada también ha querido "aclarar" que las competencias de los parques naturales corresponden a la Generalitat. "La seguridad de las personas que viven en la interfaz es su competencia, ante situaciones como los incendios son imprescindibles los badenes inundables para favorecer el paso y todavía estamos esperando la actuación de la Generalitat. Después vienen los lamentos", ha apuntado, añadiendo que "le pido a quién tiene la competencia de gestionar, que lo haga. El Gobierno ha cumplido".

Una de las pasarelas sobre el río Turia. / CHJ

Mejoras en el diseño

La actuación incorpora importantes mejoras en el diseño de las pasarelas para aumentar su resistencia frente a las avenidas, manteniendo al mismo tiempo su funcionalidad para el uso público. Estas estructuras han sido concebidas para soportar condiciones hidráulicas severas, correspondientes a avenidas con un periodo de retorno de 100 años.

Para ello, las nuevas pasarelas cuentan con una cimentación más robusta, adaptada a las condiciones del terreno, y con estribos protegidos mediante escollera. Esta solución refuerza su estabilidad frente a procesos de erosión y socavación, mejorando su comportamiento ante futuras crecidas y aumentando la resiliencia de estas infraestructuras frente a episodios de inundación.

Las pasarelas se han puesto en servicio tras la realización, durante las últimas semanas, de las correspondientes pruebas de carga que han permitido permiten verificar que responden según lo previsto y soportan con seguridad las cargas para las que han sido diseñadas. Los ensayos se han llevado a cabo con cargas de 14.700 y 9.450 kilogramos, en función de las características de cada pasarela. Tres de ellas salvan el cauce de aguas bajas con un vano de 24 metros, mientras que la cuarta cuenta con un vano de 20 metros.

Otra de las pasarelas que se han construido. / CHJ

Adecuación de caminos

Los trabajos también han permitido adecuar los caminos del cauce mediante la retirada de arrastres y otros elementos obstructivos, así como el desbroce de vegetación y la eliminación de cañares en las proximidades de las pasarelas. Además, en las zonas donde ha sido necesario se ha instalado geotextil para dificultar la regeneración de la caña común desde sus rizomas y favorecer la recuperación del entorno fluvial.