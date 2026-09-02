Así cambiará el Carraixet a su paso por Bétera: 520.000 euros para acabar con las cañas invasoras

El barranco del Carraixet a su paso por Bétera ha comenzado a transformarse con la eliminación de las cañas invasoras y la próxima plantación de vegetación autóctona que permitirá minimizar el impacto sobre el ecosistema fluvial. Los trabajos, con un presupuesto de 520.000 euros, corren a cargo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), O.A., dentro de la restauración ambiental de la cuenca para recuperar del bosque de ribera y mejorar la estructura, composición y funcionalidad, aunque los resultados se verán a largo plazo.

La intervención forma parte de las actuaciones programadas por la CHJ a lo largo del año para la restauración ambiental y conservación de los cauces de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, dirigidas a mejorar el estado y la funcionalidad de los ecosistemas fluviales. Tras la actuación, el Ayuntamiento de Bétera asumirá el mantenimiento posterior del tramo intervenido, favoreciendo así la continuidad y efectividad de los trabajos realizados.

En este caso, los trabajos se desarrollan de manera coordinada con la Generalitat Valenciana, que ya ha intervenido previamente en un tramo situado aguas abajo del barranco. Con esta actuación, la Confederación da continuidad a los trabajos desarrollados en el Carraixet y avanza en la mejora de su estado ambiental, al tiempo que estudia nuevas intervenciones de conservación y restauración en este y otros tramos del barranco.

El cauce pasa también el término de Moncada y Alfara del Patriarca, y continúa hacia Foios, Vinalesa, Bonrepós i Mirambell y Tavernes Blanques, para seguir por Almàssera y Alboraia, en l'Horta Nord, municipios que ya han expresado su preocupación por el estado del cauce y han reclamado su limpieza en numerosas ocasiones. La última de ellas, tras un incendio en el cauce que no llegó a mayores en el término de Bonrepòs.

Una máquina elimina las cañas del cauce. / CHJ

Según explican desde el Área de Gestión Medioambiental de la Comisaría de Aguas, este tipo de intervenciones se programan sobre tramos de longitud limitada “con el objetivo de minimizar el impacto sobre el ecosistema fluvial, lo que permite actuar de forma progresiva y compatible con la conservación de los valores ambientales del cauce".

La vegetación de ribera sustituirá a las especies invasoras

Los primeros trabajos, que comenzaron la semana pasada, se desarrollarán sobre una superficie superior a los 50.000 metros cuadrados y a lo largo de aproximadamente 650 metros del barranco del Carraixet a su paso por Bétera.

La actuación no persigue únicamente eliminar la vegetación invasora presente en el cauce, sino avanzar hacia su control y favorecer su sustitución progresiva por especies propias del bosque de ribera. “Los trabajos no tienen el objetivo de eliminar la vegetación del cauce, sino recuperar un ecosistema más diverso, estable y funcional, evitando que las especies exóticas vuelvan a colonizar el tramo intervenido", indican desde el Área de Gestión Medioambiental.

La primera fase de los trabajos, que está previsto que se prolongue hasta el próximo mes de octubre, contempla el desbroce de la parte aérea de Arundo donax, más conocida como la caña común, así como la eliminación selectiva de ejemplares arbóreos y arbustivos de carácter exótico e invasor.

En concreto, los trabajos incluyen el apeo de ejemplares de especies como ailanto, acacias, falsa pimienta y casuarinas, además del desbroce selectivo de vegetación arbustiva, manteniendo en la medida de lo posible los ejemplares y formaciones propias del ecosistema de ribera ya presentes en el barranco. También se aprovechará la intervención para retirar residuos y enseres presentes en el cauce.

Plano de actuación de los trabajos. / CHJ

Lonas negras para acabar con la caña

Esta primera fase de los trabajos se completará con el triturado de los restos vegetales generados durante el desbroce, que se mezclarán con el terreno antes de instalar una cobertura opaca de geotextil sobre la superficie intervenida. Esta lona permanecerá colocada durante un periodo mínimo de 18 meses, o dos periodos estivales, con el objetivo de agotar el rizoma e impedir que la caña vuelva a brotar.

Se trata de una técnica habitual en las actuaciones de restauración desarrolladas por la Confederación debido a su elevada efectividad frente a Arundo donax. La cobertura impide el paso de la luz solar y aumenta la temperatura del suelo, evitando que la planta pueda realizar la fotosíntesis y provocando progresivamente el agotamiento de los rizomas, a partir de los cuales la caña puede volver a brotar tras un simple desbroce.

Una vez completado este proceso, está previsto que en febrero de 2029 comience la segunda fase de la actuación. Entonces se retirará la cobertura y se llevará a cabo una plantación de restauración con especies autóctonas de ribera, culminando así el proceso de sustitución de la vegetación invasora por la propia del ecosistema del Carraixet.

El Carraixet se incorpora al proyecto europeo SpongeWorks

La actuación de restauración de este tramo del barranco del Carraixet se incorporará además como proyecto piloto al programa europeo SpongeWorks, en el que participa la CHJ. La iniciativa tiene como objetivo avanzar hacia paisajes más resilientes frente a sequías e inundaciones mediante soluciones basadas en la naturaleza que permitan recuperar la capacidad del suelo para absorber, almacenar y retener el agua.

Este seguimiento ayudará a comparar el comportamiento del tramo restaurado, con presencia de vegetación autóctona de ribera, con otras zonas en las que se mantiene la caña común. El objetivo será analizar cómo influye cada tipo de vegetación sobre aspectos como la estructura del suelo y su capacidad de infiltración, y obtener datos que permitan constatar los beneficios que puede aportar la recuperación del bosque de ribera.

La incorporación del Carraixet permitirá, además, ampliar el ámbito de estudio del proyecto SpongeWorks en la Demarcación. Mientras que las experiencias planteadas hasta ahora por la Confederación se localizan fundamentalmente en terrenos y parcelas agrícolas próximas a los cauces, este nuevo piloto permitirá estudiar los efectos de estas soluciones en el propio ecosistema fluvial y obtener información que pueda servir para orientar futuras actuaciones de restauración.