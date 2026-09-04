Llíria abre parcialmente la plaza Major para los actos festivos

Con un fin de semana festivo por delante, el Ayuntamiento de Llíria abrirá parcialmente la plaza Major, cuyas obras han iniciado esta semana la recta final. Hasta ahora se ha llevado cabo las instalaciones enterradas, reposición de pavimentos, delimitación de parterres y alcorques, alumbrado y viales, pero quedan todavía por realizar algunos remates como la conexión con el vial antiguo en la zona de la basílica de la Asunción, que se concluirán en las dos próximas semanas.

Según ha explicado el edil de Movilidad Sostenible, Paco García, “se ha coordinado con la empresa constructora para que los actos festivos del Remei, sobre todo la cabalgata y la Noche de Moros y Cristianos de este próximo fin de semana y el siguiente, puedan realizar su trayecto habitual pasando por la plaza Major”.

En las dos semanas siguientes, se procederá a finalizar el resto de pavimentado del vial hasta la basílica de la Asunción, quedando solo pendiente de ejecutar el tramo final de la calle Juan Izquierdo que discurre por detrás de Ca la Vila, cuya finalización, junto con la completa instalación del equipamiento urbano y remates finales del conjunto se prevé que esté a principios de octubre.

Con ello, ha apuntado García, “tanto las fiestas del barrio del Remei, como las de San Miguel, podrán celebrarse haciendo uso de la plaza Major, que para las fiestas patronales estará completamente pavimentada y con su arbolado plantado, el cual se ha pospuesto su plantación a mediados de septiembre para su mejor arranque, dadas las elevadas temperaturas que hemos tenido este verano”.

“Los espectáculos musicales programados para las fiestas y los grandes conciertos de San Miguel que ofrecen tanto la Unió Musical como la Primitiva en el Festival de Bandas, se podrán realizar en el nuevo espacio escénico que ofrecerá la plaza Major, con una reurbanización, diseño, ajardinamiento y alumbrado totalmente renovados”, ha indicado el edil de Movilidad Sostenible.

Recuperar espacio para el peatón

Desde el Ayuntamiento se quiere agradecer públicamente la paciencia y la comprensión mantenida por el vecindario y comercios de la zona durante el transcurso de las obras, a los cuales se les ha atendido en todo momento las demandas realizadas dentro de lo posible. Ya que van a tener y, en breve, disfrutar de una de las obras más emblemáticas realizadas en la localidad en las últimas décadas.

“A partir de este otoño, toda la ciudadanía de Llíria podrá disfrutar de una nueva área urbana que recupera espacio para el peatón, el comercio y la potenciación del patrimonio, mediante la pacificación de los viales que circundan la plaza, estableciendo una plataforma única y ampliando la masa verde con nuevas alineaciones arbóreas que den más sombra y frescura. Todo ello con la dotación de nuevo mobiliario urbano e iluminación. Y con una nueva reorientación del tráfico que pone en valor el edificio de Ca la Vila", señala Paco García.

"Esta actuación complementa las iniciativas exitosas ya ejecutadas en los viales céntricos de la ciudad, como las realizadas en la calle San Vicent, parte de la calle Sant Miquel, plaza Partidors, calle Llibertat o Metge Miquel Pérez, generando un centro urbano atractivo y potenciador de las actividades comerciales de una capital de comarca como es la nuestra”, añade.