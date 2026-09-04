Riba-roja de Túria ejecuta a buen ritmo las inversiones hidráulicas tras la dana con 4,4 millones de euros

Las obras de reposición, sustitución y mejora de las infraestructuras hídricas afectadas por la dana avanzan a buen ritmo. La empresa gestora del ciclo integral del agua, Veolia está ejecutando inversiones en el municipio de Riba-roja de Túria por valor de 4,4 millones de euros, procedentes de los fondos del “Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024”, del Gobierno de España, para las entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración

Los trabajos se centran en la limpieza de red de saneamiento y pluviales de la zona industrial del Sector 12 y Masía de Baló, gravemente afectadas por el arrastre de lodos y barro de la Dana. La actividad contempla la limpieza preventiva y correctiva de los colectores de alcantarillado de varias calles del municipio de Riba-roja de Turia, así como su inspección con CCTV (cámaras de televisión de circuito cerrado), para comprobar el estado de la red.

Los grupos electrógenos. / A. R.

Asimismo la empresa ha procedido a la retirada y suministro de los grupos electrógenos en estaciones de bombeo de agua potable, pluviales y residuales. Los trabajos consisten en la retirada de los grupos electrógenos ubicados en la estación de bombeo de agua potable del Sector 13 (400 kVAs), residuales de calle X (32 kVAs) y residuales de calle Y (170 kVAs), y el suministro de nuevos grupos análogos a los existentes. Además, se contempla el suministro e instalación de nuevos cuadros de conmutación y la instalación eléctrica completa y puesta en marcha de todos los equipos.

Nueva conexión en La Reva

Paralelamente, Veolia ha realizado una nueva conexión de agua potable a la urbanización Reva por la calle Ibiza. Ésta permite, en caso de incidencia de suministro desde los pozos del Calvario, sectorizar la urbanización de la zona industrial, permitiendo continuar su suministro desde Calvario y que la zona industrial sea suministrada con agua de EMSHI o desde los depósitos y grupo de presión del Sector 13 sin que se vean afectadas las viviendas. Las actuaciones han consistido en la instalación de tubería de polietileno de alta densidad PN 16 con sus correspondientes válvulas de sectorización y contador para el control de los caudales aportados.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga ha destacado, “se trata de obras necesarias que no solo restablecen el servicio sino que mejoran notablemente su prestación y nos hace más resilientes ante posibles situaciones de emergencia que viva el área industrial”.