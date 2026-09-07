Bétera actuará sobre el drenaje, las vías de evacuación y los espacios públicos ante futuras danas

El Ayuntamiento de Bétera ejecutará una inversión de 9,45 millones de euros para mejorar la respuesta del municipio ante fenómenos meteorológicos adversos, después de obtener 8.977.500 euros de fondos europeos FEDER a través de la convocatoria EDIL DANA. El consistorio completará esta cantidad con 472.500 euros de fondos municipales.

La financiación permitirá desarrollar ocho proyectos estratégicos incluidos en el Plan de Actuación Integrado (PAI), elaborado a partir de la Agenda de Reconstrucción aprobada por el Ayuntamiento. Las actuaciones buscan mejorar los sistemas de drenaje y evacuación, reforzar caminos y accesos y adaptar diferentes espacios públicos para hacer frente a episodios de lluvias torrenciales e inundaciones.

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha destacado que “la llegada de estos casi nueve millones de euros procedentes de Europa demuestra el compromiso del ayuntamiento de transformar el municipio para hacerlo más seguro y preparado frente a temporales y lluvias intensas”. El objetivo, ha señalado, es intervenir en los puntos más vulnerables para “garantizar la seguridad de los vecinos”.

Tres millones para mejorar el drenaje

La actuación de mayor cuantía contará con tres millones de euros para renovar y ampliar la red de drenaje pluvial del casco urbano, especialmente en aquellos puntos donde se producen acumulaciones de agua y escorrentías durante los episodios de lluvias intensas.

También se destinarán 99.900 euros a la limpieza y acondicionamiento hidráulico del Barranquet, con retirada de sedimentos y actuaciones destinadas a facilitar el correcto flujo del agua.

El concejal de Fondos Europeos, Manuel Pérez, ha señalado que esta financiación “supone un respaldo definitivo al trabajo y a la planificación que venimos haciendo desde el ayuntamiento”. Según ha explicado, las ocho actuaciones permitirán intervenir en la red pluvial y en los caminos más afectados para “solucionar los problemas de acumulación de agua y asegurar que el municipio esté preparado ante cualquier alerta”.

Caminos y vías de evacuación

Otro de los principales bloques de inversión será la mejora de caminos y rutas de evacuación, con 1.950.000 euros destinados al drenaje de la red viaria estratégica y de los caminos rurales. Entre las actuaciones previstas figura el acondicionamiento del Camí de la Providència como ruta prioritaria de evacuación.

En el casco urbano, 1.250.000 euros permitirán mejorar itinerarios peatonales críticos y eliminar barreras arquitectónicas. Las actuaciones incluyen una plataforma única en el carrer Alfàbegues y mejoras en el carrer Comandante Franco, tanto en la vía como en la recogida de aguas pluviales.

La Alameda Escultor Ramón Inglés también será objeto de una regeneración integral, con una inversión de 1,3 millones de euros para mejorar su comportamiento hidráulico, reforzar gradas y muros y aplicar soluciones de diseño más resilientes.

Actuaciones en el polideportivo y edificios municipales

El Polideportivo Municipal recibirá 1 millón de euros para adaptar sus instalaciones ante el riesgo de inundaciones derivado de su proximidad al barranco del Carraixet. Está prevista la reubicación y elevación de vestuarios y otros espacios situados actualmente en zonas inundables.

Por otro lado, 630.962 euros se destinarán a acondicionar la Pista R7 como punto de encuentro y puesto de mando para facilitar la coordinación de los servicios de emergencia durante situaciones críticas.

Finalmente, Casa Nebot contará con 219.137 euros para su rehabilitación funcional y protección frente a la entrada de agua y posibles fallos de suministro eléctrico, con el objetivo de garantizar que los servicios municipales y la atención a la ciudadanía puedan mantenerse operativos ante emergencias meteorológicas.

En conjunto, las actuaciones permitirán a Bétera reforzar infraestructuras clave y mejorar su capacidad de prevención y respuesta ante futuras danas y episodios de lluvias intensas.