Loriguilla homenajea a Ángel Alcácer, víctima de la represión franquista, 88 años después de su muerte

Loriguilla ha recuperado este fin de semana una parte de su historia con el homenaje a Ángel Alcácer Cervera, un vecino del municipio cuya vida quedó ligada a Ribes de Freser hace 88 años. La alcaldesa de Loriguilla, Montse Cervera, se ha desplazado hasta esta localidad catalana junto a familiares de Ángel Alcácer para recordar su figura y acompañar a sus descendientes en un acto marcado por la emoción y el reconocimiento.

Ángel Alcácer nació en Loriguilla en 1909 y falleció el 5 de agosto de 1938, cuando tenía casi 29 años, en el Balneario de Montagut, entonces habilitado como hospital militar. Posteriormente fue enterrado en la fosa común del cementerio de Ribes de Freser, donde permaneció durante décadas.

“Hoy, 88 años después, Loriguilla ha vuelto a pronunciar su nombre”, ha señalado Cervera, quien ha defendido la importancia de que las instituciones acompañen a las familias en la recuperación de su memoria.

“Porque representar a Loriguilla no es solamente gestionar su presente y trabajar por su futuro. También es cuidar nuestra historia, acompañar a nuestras familias y estar cuando uno de los nuestros nos necesita”, ha manifestado.

La alcaldesa ha insistido en que el objetivo del desplazamiento no era generar enfrentamientos, sino recordar desde el respeto y poner a las personas y a las familias en el centro. “No hemos ido a reabrir heridas. No hemos ido a señalar ni a dividir. Hemos ido a recordar desde el respeto”, ha afirmado.

Loriguilla recupera la memoria de Ángel Alcácer 88 años después de su muerte en un acto homenaje en Ribes de Freser. / Facebook M. Cervera

"Por encima de cualquier ideología están las personas y su dignidad"

En este sentido, Cervera ha reivindicado el derecho de las familias a conocer su pasado: “Porque por encima de cualquier ideología están las personas, su dignidad y el derecho de las familias a conocer su propia historia”.

La alcaldesa también ha agradecido la acogida recibida por parte del Ayuntamiento de Ribes de Freser, especialmente a su alcaldesa, Mònica Santjaume, y a Eduard, por su implicación durante la jornada. “Habéis conseguido hacer de este día algo inolvidable y, sobre todo, un acto profundamente respetuoso y emotivo para la familia de Ángel Alcácer”, ha expresado Cervera.

Asimismo, ha reconocido el trabajo realizado durante años por todas aquellas personas que han investigado y trabajado para dignificar la memoria de quienes permanecen enterrados en la fosa común, con un agradecimiento especial a la familia de Ángel. “Gracias por buscar. Gracias por insistir. Gracias por no dejar nunca de recordar”, ha trasladado.

La alcaldesa de Loriguilla, Montse Cervera, durante su discurso en homenaje a Ángel Alcácer 88 años después de su muerte. / Facebook Montse Cervera

Para Cervera, el regreso a Loriguilla supone hacerlo con una parte de su historia recuperada, reivindicando la posibilidad de mirar hacia el futuro sin renunciar al conocimiento del pasado. “Podemos mirar hacia delante sin olvidar de dónde venimos. Podemos recordar sin dividir. Podemos construir futuro desde la convivencia y el respeto. Y eso también es hacer pueblo”, ha señalado.

La jornada ha dejado también un mensaje simbólico para la familia y para el propio municipio: Ángel Alcácer vuelve a tener nombre, historia y a su familia a su lado. “Ángel Alcácer Cervera, Loriguilla no te olvida”, ha concluido la alcaldesa.