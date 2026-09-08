El PSPV de la Pobla de Vallbona elige a Noemí Morales como candidata a la alcaldía para las elecciones de 2027

El PSPV de la Pobla de Vallbona ha elegido a Noemí Morales como candidata a la alcaldía para las próximas elecciones municipales de 2027. La Comisión Nacional de Ética del PSPV-PSOE ha proclamado oficialmente a Morales después de que fuera la única persona en presentar su precandidatura dentro del proceso de primarias previsto para los municipios de más de 20.000 habitantes.

Morales es actualmente portavoz municipal del PSPV y secretaria general de la agrupación socialista local, cargo que asumió en junio de 2025. Además, forma parte de la ejecutiva provincial del PSPV-PSOE como secretaria de Asistencia, después de haber ejercido anteriormente como secretaria de Infancia y Adolescencia.

Tras su proclamación, Morales ha destacado la ilusión con la que afronta esta nueva responsabilidad y el respaldo recibido durante el proceso. “Es un paso adelante lleno de ilusión asumiendo oficialmente la responsabilidad de ser la candidata del PSPV a la alcaldía de nuestro pueblo; ha sido un proceso muy especial en el que tengo a flor de piel el apoyo de todas mis compañeras y compañeros, así como el de muchos vecinos y vecinas que me lo trasladan diariamente”, ha señalado.

Noemí Morales, candidata del PSPV a la alcaldía de la Pobla de Vallbona. / PSPV Pobla de Vallbona

"Un compromiso firme con la Pobla de Vallbona"

La candidata socialista ha asegurado que esta confianza supone para ella un impulso, pero también una responsabilidad con el municipio. “Sentir esta confianza me concede una fuerza inmensa y la siento como un regalo, pero sobre todo, como un compromiso firme con la Pobla de Vallbona”, ha afirmado.

Morales también ha reivindicado su experiencia tanto en el Ayuntamiento como en la estructura provincial del partido como uno de los principales avales para afrontar el reto electoral. “Asumo esta responsabilidad desde la solvencia, la experiencia y el conocimiento que me da el trabajo diario en el ayuntamiento y mi tarea de atención a los municipios desde la ejecutiva provincial”, ha explicado.

En este sentido, ha defendido la importancia de conocer el funcionamiento de la administración para poder desarrollar una gestión eficaz. “Conocer la administración y sus instrumentos por dentro es fundamental para ofrecer un gobierno riguroso, ágil y preparado para los retos de nuestro municipio”, ha añadido.

De cara a las elecciones municipales de mayo de 2027, la candidata del PSPV ha situado la escucha y la participación de la ciudadanía como ejes de su proyecto. “Quiero ser la voz de todos y todas, escuchar y construir el pueblo que merecemos, con futuro, próspero y donde nadie se quede detrás, las personas siempre estarán en el centro de todas mis decisiones”, ha concluido.