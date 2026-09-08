La Unió Musical de Llíria exalta a su Regina de la Música y Unionera Major 2026.

La Unió Musical de Llíria celebró el pasado sábado, 5 de septiembre, la gala de exaltación de la Regina de la Música y Unionera Major 2026, un acto en el que Clàudia Rodilla Alcaide renovó su compromiso como máxima representante honorífica de la sociedad durante un año más.

Rodilla Alcaide afrontará esta nueva etapa acompañada por su Corte de Honor, integrada por siete damas: Belén Peñalver López, Elena García Llopis, Mireia Forment Riera, Paloma Civera Gálvez, Paula Tortajada Peris, Nerea Vidal Rodríguez y Elena Pérez Santos; y dos damitas de honor: Glòria Royo Enguídanos y Ona Sancho Gómez.

La jornada comenzó con la tradicional firma en el Libro de Honor de la sociedad por parte de la mantenedora de la gala, Amparo Adam Llagües, hija del reconocido compositor y director Bernardo Adam Ferrero, estrechamente vinculado a la Unió Musical de Llíria.

Unió Musical de Llíria. / Unió Musical de Llíria

Adam Llagües conocía de primera mano las emociones y sentimientos que viven las protagonistas de una noche tan especial, ya que fue coronada como Regina de la Música en 1989.

Posteriormente, tuvo lugar la tradicional cercavila y recogida de la Regina de la Música en su domicilio, antes de trasladar la celebración al teatro, que se convirtió en el epicentro de la gala de exaltación.

Actividad social y artística

El acto estuvo marcado por diferentes momentos de especial emoción, entre ellos la entrada y recepción de las damas de honor, acompañadas por músicos de la sociedad, el discurso de la propia Clàudia Rodilla Alcaide y la intervención de la mantenedora, quien puso en valor la enorme actividad social y artística que desarrolla la Unió Musical de Llíria.

Uno de los principales mensajes que dejó la gala fue el privilegio que supone para la Regina de la Música y su Corte de Honor poder prolongar durante un año más su etapa de representación. Se trata de una oportunidad de la que pocas personas pueden disfrutar y que permite dar continuidad a un reinado que, durante el último año, ha estado marcado por la sobriedad y la elegancia en la representación honorífica de la sociedad musical.

La Unió Musical de Llíria exalta a su Regina de la Música y Unionera Major 2026. / Unió Musical de Llíria

La celebración concluyó tras la clausura del acto, cuando los integrantes de la sociedad y los socios pudieron compartir en el bar social un lunch y una fiesta para conmemorar el éxito de una cita que constituye una de las fechas más señaladas del calendario anual de la Unió Musical de Llíria.