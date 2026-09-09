Reciclaje
Llíria retira cerca de 37 toneladas de trastos y voluminosos durante los meses de verano
El ayuntamiento destaca el funcionamiento del servicio municipal, aunque advierte de que los vertidos incívicos continúan y prepara una limpieza especial en las urbanizaciones
El Ayuntamiento de Llíria ha retirado 36.800 kilos de trastos, voluminosos y desechos durante los meses de julio y agosto, en el marco del servicio municipal de recogida. La actuación se ha desarrollado tanto en el casco urbano como en las distintas urbanizaciones del término municipal, coincidiendo con un periodo en el que se incrementa la presencia de residuos abandonados junto a los contenedores.
La concejala del servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Mª Cruz García, ha puesto en valor “el esfuerzo realizado por el servicio durante este periodo” y ha recordado que disponer de una recogida específica de trastos, voluminosos y restos vegetales “es fundamental para garantizar una ciudad más limpia y cuidada”.
No obstante, el consistorio advierte de que los vertidos incívicos continúan produciéndose, especialmente cuando los residuos son depositados en la vía pública fuera de los días, horarios y condiciones establecidos. Estas prácticas generan acumulaciones junto a los contenedores, perjudican la imagen de los espacios públicos y obligan a los servicios municipales a realizar actuaciones adicionales.
En este sentido, el consistorio hace un llamamiento a la ciudadanía para que utilice correctamente los mecanismos habilitados para la retirada de este tipo de residuos. Los vecinos disponen de un servicio gratuito de recogida de trastos a domicilio previa solicitud, que puede gestionarse a través de la APP de Llíria con un máximo de cuatro objetos voluminosos por vivienda.
También se puede hacer uso del ecoparque municipal, situado en el Polígono Industrial de Rascanya, como alternativa para depositar determinados residuos.
Desde el consistorio insisten en que el abandono de enseres en la calle no solo afecta a la limpieza de la ciudad, sino que supone un coste añadido de recursos públicos. “Lo que ensucian unos, lo pagamos todos, puesto que la retirada de los residuos abandonados conlleva un uso adicional de recursos públicos que acaba repercutiendo en el conjunto de la ciudadanía”, ha manifestado Mª Cruz García.
El ayuntamiento agradece, al mismo tiempo, la colaboración de quienes hacen un uso adecuado del servicio y reclama mantener estas prácticas durante todo el año para contribuir a una Llíria más limpia, sostenible y cuidada.
Limpieza especial al final del verano
Ante la acumulación de residuos detectada en determinados puntos del término municipal, el Ayuntamiento de Llíria prepara además una campaña especial de limpieza de final de verano.
La actuación permitirá realizar una limpieza en mayor profundidad de los espacios situados alrededor de los contenedores de residuos y de recogida selectiva de las urbanizaciones, que son algunos de los puntos donde se concentra una mayor cantidad de desechos y escombros depositados de manera irregular.
Con esta intervención, el consistorio pretende reforzar la limpieza de estos puntos y mejorar las condiciones de los espacios públicos tras los meses de verano, al tiempo que insiste en la necesidad de que los residuos se depositen utilizando los servicios habilitados para ello.
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