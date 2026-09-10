ANPBA reclama a la Generalitat una investigación administrativa por la muerte a tiros del toro fugado en Gátova

La muerte a tiros del toro que se fugó durante los festejos taurinos de Gátova el pasado 18 de julio suma ahora una nueva petición de investigación. La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha presentado un escrito ante la Dirección General de Interior de la Generalitat, competente en materia de espectáculos taurinos, para reclamar una investigación administrativa exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon la fuga y posterior muerte del animal.

Los hechos se produjeron durante un festejo de bous al carrer, cuando seis vacas y un toro lograron escapar del recinto taurino y salir a campo abierto. La Guardia Civil ya abrió una investigación sobre la muerte del toro, que fue abatido con un rifle de caza durante la madrugada del 19 de julio, y remitió las diligencias a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Valencia.

Ahora, ANPBA ha dirigido su escrito al director general de Interior, Vicente Huet, al considerar que existen elementos que deben ser examinados también desde el ámbito administrativo. La asociación solicita "el inicio de una actividad de investigación y comprobación suficientes de los presuntos hechos a los efectos de que se determine oficialmente si se produjo algún tipo de conducta irregular que pudiera merecer una respuesta en el marco de atribuciones y competencias que ese órgano tiene encomendadas".

Dudas sobre el uso de rifles anestésicos

Uno de los principales aspectos que ANPBA reclama esclarecer es si, después de que el toro escapara y se ocultara entre la vegetación, el Ayuntamiento de Gátova "consultó a veterinarios especializados en comportamiento de bovinos de lidia sobre las posibilidades de localizar y recuperar al animal utilizando métodos que no implicaran su muerte".

En concreto, la organización plantea si se valoró la posibilidad de emplear "rifles anestésicos y cuál habría sido, según los especialistas, la probabilidad de éxito de esta alternativa".

ANPBA considera que esta cuestión debe analizarse teniendo en cuenta el bienestar del animal y recuerda que los animales son considerados por el Código Civil "seres vivos dotados de sensibilidad".

En su escrito, la organización sostiene que el toro, tras huir, se escondió entre la vegetación y que su comportamiento "podía responder a un mecanismo de supervivencia frente a lo que percibía como una amenaza". Según ANPBA, el animal habría tratado de alejarse del ser humano y regresar a un entorno que consideraba seguro, activando los mecanismos necesarios para preservar su vida.

La asociación considera por ello necesario determinar qué alternativas fueron estudiadas antes de proceder al abatimiento del animal y si se recurrió al asesoramiento profesional especializado que pudiera haber permitido valorar otras opciones.

El recinto y las condiciones de seguridad

La denuncia también pide investigar las posibles responsabilidades relacionadas con "las estructuras de protección, cierre y delimitación del recinto taurino en el que se desarrollaba el festejo".

La fuga de las siete reses obligó a desplegar un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Guardia Civil, agentes del SEPRONA y la Unidad Aérea de Valencia. El operativo se prolongó durante horas y se desarrolló en las inmediaciones del municipio y de zonas habitadas.

ANPBA reclama que se compruebe cómo se produjo la salida de los animales del recinto y si las instalaciones cumplían las condiciones necesarias para evitar una fuga durante la celebración del festejo.

Además, solicita que se determine si, una vez localizado el toro, el ayuntamiento consultó a profesionales veterinarios sobre la forma en la que debía actuarse con el animal.

También pide aclarar las circunstancias del disparo

Otro de los puntos que la asociación quiere que se examine es la muerte del toro mediante un rifle de caza, después de que el animal permaneciera fugado durante varias horas.

ANPBA reclama que se determine si el abatimiento se produjo de acuerdo con la normativa relativa al uso de armas de fuego en una zona próxima al casco urbano, una cuestión que también aparece en la investigación desarrollada por la Guardia Civil.

La organización pide que la Generalitat compruebe si la actuación se ajustó a la legislación aplicable y si se cumplieron todos los requisitos y autorizaciones necesarios para utilizar un arma de fuego en esas circunstancias.

La petición administrativa llega después de que la Guardia Civil investigara al director del festejo y a un vecino de Gátova aficionado a la caza por su presunta implicación en la muerte del animal.

El director del festejo está siendo investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa, mientras que el vecino está siendo investigado por un presunto delito de maltrato animal. Las diligencias fueron remitidas a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Valencia.

ANPBA reclama que no prescriban las posibles responsabilidades administrativas

La asociación precisa que su denuncia ante la Generalitat pretende que se valore la posible apertura de un procedimiento administrativo sancionador.

En este sentido, ANPBA solicita la investigación "a los efectos de que se determine oficialmente si se produjo algún tipo de conducta irregular" en la que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento de Gátova en sus funciones "in eligendo" e "in vigiland".