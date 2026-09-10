L’Eliana descubre un nuevo refugio de la Guerra Civil durante las obras del centro

Las obras de reordenación y peatonalización del centro de l’Eliana han permitido sacar a la luz un nuevo vestigio de la Guerra Civil en el municipio. Los trabajos que se están ejecutando en la confluencia de las calles Major y General Pastor, dentro de la actuación del Área Central, han descubierto un refugio antiaéreo cuya dimensión y configuración todavía están por determinar.

El hallazgo ha sido inspeccionado por el arqueólogo Carlos Verdasco, quien, tras una primera valoración, ha apuntado que "se intuye bastante profundidad" en la estructura localizada.

Por el momento, los primeros indicios apuntan a que se trata de una galería simple que podría prolongarse hacia una estancia de mayores dimensiones, destinada previsiblemente a acoger a los vecinos que buscaran protección durante los bombardeos.

La estructura todavía no ha podido estudiarse en su totalidad. Uno de los principales interrogantes es si el refugio dispone de una segunda salida, una posibilidad que algunas vecinas de la zona aseguran conocer a través de relatos transmitidos de generación en generación.

Para determinar con precisión el recorrido y las características constructivas del refugio será necesario retirar el material acumulado, limpiar el espacio y avanzar en su estudio y excavación.

Un nuevo refugio de la Guerra Civil en l'Eliana. / Levante-EMV

Limpieza, cámaras y documentación

El Ayuntamiento de l’Eliana ya ha comunicado el descubrimiento al área de Patrimonio de la Conselleria y prevé iniciar los trabajos necesarios para documentar la estructura.

Entre las próximas actuaciones está prevista la limpieza del refugio, una inspección mediante cámara y la elaboración de documentación gráfica y técnica mediante fotografías, mediciones y planos.

El objetivo es conocer con mayor detalle las dimensiones, recorrido y características del espacio antes de decidir su futuro.

El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha puesto en valor el descubrimiento y ha destacado la importancia de preservar este tipo de elementos como parte de la memoria histórica del municipio. El nuevo refugio se suma a otros vestigios vinculados a la Guerra Civil que todavía se conservan o de los que existen referencias en l’Eliana.

Un patrimonio ligado a la Guerra Civil

El municipio cuenta con varias trincheras en la zona de Entrepinos y referencias documentales y vecinales a otros tres refugios antiaéreos: uno situado en la plaza de la Iglesia; otro localizado entre las calles Major y Molí, que posteriormente se derrumbó; y el que acaba de salir a la luz durante las obras del Área Central.

Según los datos disponibles, algunas de estas construcciones podrían no haber llegado a utilizarse durante el conflicto, aunque su existencia forma parte del patrimonio histórico relacionado con la Guerra Civil en el municipio.

El Ayuntamiento plantea ahora estudiar cómo integrar estos elementos en un futuro proyecto de recuperación y divulgación del patrimonio histórico local. La intención, según ha explicado Torrent, "es estudiar en el futuro un proyecto conjunto que permita poner en valor estos elementos históricos".

En el caso concreto del refugio descubierto ahora, la propuesta pasa por buscar una fórmula que permita conservarlo integrado en el espacio urbano, sin renunciar al uso del entorno una vez finalicen las obras.

La idea que maneja el consistorio contempla proteger el refugio mediante una superficie de cristal e iluminación interior, de manera que pueda observarse desde el exterior y quede incorporado al recorrido urbano del centro.

Todo ello persigue, según el alcalde, "convertirlo en un elemento que nos ayude a explicar nuestra historia a las generaciones futuras".