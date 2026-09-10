Riba-roja de Túria inicia el curso con un aula UECO para el alumnado del IES el Quint

El alumnado de Educación Secundaria de Riba-roja de Túria con necesidades educativas especiales significativas (NEE) comenzará el curso en los próximos días en la Unidad Específica en Centro Ordinario (UECO) que la Generalitat Valenciana ha habilitado en las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria, El Quint.

Se trata de un recurso educativo especializado que forma parte de la oferta de educación inclusiva en la Comunidad Valenciana, destinado a una integración paulatina y real del alumnado con necesidades en la vida ordinaria de un centro de secundaria.

La puesta en marcha de este recurso culmina un proceso iniciado meses atrás a raíz de la preocupación trasladada por varias familias del municipio ante el paso de sus hijos e hijas de la Educación Primaria a Secundaria.

"Evitar desplazamientos del alumnado a otros municipios"

Atendiendo esta petición y sensibles a la preocupación de las familias, el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga y la concejal de Educación, Eva Lara se reunieron el pasado 1 de julio con la directora general de Inclusión Educativa, Xaro Escrig, para trasladarle el sentir de las familias y la "necesidad de garantizar una respuesta educativa inclusiva que evitara que el alumnado tuviera que desplazarse a otros municipios para disponer de este recurso educativo", al mismo tiempo que facilitaría el acercamiento de alumnado de Riba-roja de Túria, actualmente matriculado en Manises.

“El contacto con las familias procedentes de las aulas UECO de los CEIP Camp de Túria y Mas d'Escoto, ha sido permanente. Desde el consistorio se han mantenido diversas reuniones en las que se les asesoró respecto a las tramitaciones administrativas con el departamento de Planificación Educativa”, subraya el alcalde de Riba-roja. Raga ha manifestado “en todo momento hemos estado al lado de las familias, sensibles a su problemática y siempre con disposición para encontrar una solución”.

Riba-roja inicia el curso con una Unidad Específica en Centro Ordinario (UECO) para el alumnado de Secundaria. / A. Riba-roja de Túria

El listado provisional publicado el 8 de mayo no contemplaba inicialmente ninguna nueva UECO de Secundaria para Riba-roja de Túria, pese a haberse remitido el informe de idoneidad correspondiente . Sin embargo, durante el mes de junio se produjo una revisión de las necesidades de escolarización y se abrió la posibilidad de habilitar el recurso en el municipio.

En ese momento, ayuntamiento, Inspección Educativa y los centros de Secundaria comenzaron entonces a trabajar de forma coordinada para encontrar una solución viable. Finalmente el equipo directivo del IES El Quint trasladó a Inspección su voluntad de acoger la unidad, aun siendo consciente de las dificultades de espacio existentes. El centro se comprometió a reorganizar y flexibilizar sus recursos para disponer de un aula adecuada, mientras que el Ayuntamiento manifestó su disposición a colaborar en todas aquellas actuaciones que estuvieran dentro de sus competencias.

El aula tendrá capacidad para ocho alumnos (de los cuales se han matriculado 6) y dispondrá de profesionales especializados en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y un educador en Educación Especial.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y el IES El Quint, están trabajando conjuntamente en preparar la incorporación del alumnado "a la espera de que la GVA dote las aulas del mobiliario y material informático intrínseco a la dotación de estas aulas".