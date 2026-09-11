Nàquera instala un radar pedagógico para controlar la velocidad y proteger a los peatones

El Ayuntamiento de Nàquera, a través de la Concejalía de Movilidad, ha incorporado un radar pedagógico en una de las vías del municipio con mayor afluencia de tráfico con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir la velocidad de los vehículos.

La instalación responde a una situación que había generado preocupación entre los vecinos, con quejas, incidencias y velocidades excesivas detectadas en la zona. Se trata de una vía especialmente sensible debido a su configuración, ya que cuenta con una recta amplia, un elevado tránsito de vehículos y varios pasos de peatones.

El dispositivo ha sido solicitado por el consistorio a la Diputación de Valencia, que ha colaborado en su instalación.

¿Cómo funciona el radar?

El radar pedagógico detecta la velocidad a la que circula cada vehículo y la muestra en tiempo real al conductor, de manera que puede comprobar inmediatamente si está respetando una velocidad adecuada.

A diferencia de los radares sancionadores, este dispositivo tiene una finalidad exclusivamente pedagógica y disuasoria. Su objetivo es que los conductores sean conscientes de la velocidad a la que circulan y modifiquen su comportamiento al volante cuando sea necesario.

La medida adquiere especial importancia al tratarse de una zona urbana con pasos de peatones, donde el exceso de velocidad puede incrementar el riesgo para quienes cruzan la vía.

Con la instalación del radar, el ayuntamiento pretende prevenir situaciones de peligro, favorecer el cumplimiento de los límites de velocidad y mejorar la protección de los peatones, actuando sobre uno de los problemas que se habían detectado en esta vía.

Desde el consistorio han agradecido a la Diputación de Valencia su colaboración y han asegurado que continuarán trabajando para atender las demandas planteadas por los vecinos. El objetivo, según el consistorio, es avanzar hacia “más prevención, más concienciación y más seguridad en nuestras calles”.