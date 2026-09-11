Riba-roja ultima la rehabilitación del Pont Vell para resistir a futuras riadas sin perder su huella histórica

El Pont Vell de Riba-roja de Túria, construido en 1548 y declarado Bien de Relevancia Local, afronta la recta final de su rehabilitación después de los graves daños que sufrió durante la dana del 29 de octubre de 2024. La actuación busca recuperar uno de los principales elementos patrimoniales del municipio y, al mismo tiempo, mejorar su resistencia frente a futuras avenidas del río Túria.

La riada provocó importantes desperfectos en la infraestructura y dejó inutilizado el paso peatonal que conecta la zona norte del municipio con el centro urbano. La fuerza del agua erosionó las fábricas de ladrillo, mampostería y sillares, destruyó estribos, rampas y accesos y causó daños en las cimentaciones. También se vio afectada la protección del tablero principal, la zona de paso y los depósitos salinos.

Las obras comenzaron el 2 de junio de 2025 y cuentan con una inversión de 1,5 millones de euros del Ministerio de Transportes. Está previsto que los trabajos concluyan en los próximos meses, con una intervención que pretende compatibilizar la conservación del carácter histórico del puente con la incorporación de soluciones que permitan afrontar mejor futuros episodios de lluvias intensas.

Una rehabilitación que conserva las "cicatrices históricas"

El proyecto fue explicado este jueves a la ciudadanía durante una charla técnica celebrada en el Castell de Riba-roja, en la que se detallaron las particularidades constructivas y de ingeniería de la actuación.

La sesión contó con la participación de Ignacio González, director técnico de la Demarcación de Carreteras de Valencia del Ministerio de Transportes, y Esperanza Olaya, ingeniera de Obras Públicas del Estudio de Arquitectura y Urbanismo Frimar, responsable del diseño técnico de la intervención.

Uno de los principales retos de la obra ha sido conservar la huella histórica del Pont Vell sin renunciar a reforzar su estructura. La actuación mantiene las denominadas “cicatrices históricas” del puente, al tiempo que incorpora nuevos materiales y soluciones constructivas para incrementar su resiliencia.

Entre las actuaciones realizadas se encuentra el uso de mortero de cal y lechadas de cemento, que han permitido consolidar diferentes partes de la estructura y mejorar su comportamiento frente a futuras avenidas.

Los trabajos se encuentran actualmente centrados en el desvío de un colector de fibrocemento que afecta a uno de los accesos laterales del puente. Una vez finalizada esta intervención, se procederá a colocar la nueva estructura, adaptada a la normativa vigente.

El proyecto contempla además una barandilla más permeable, diseñada para favorecer el paso del agua, y la instalación de dos pebeteros monumentales como remate ornamental en los pilares principales.

Riba-roja ultima la rehabilitación del Pont Vell. / A. Riba-roja de Túria

Recuperar la conexión con el centro y el Clot de Navarrete

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha puesto en valor el trabajo realizado durante la rehabilitación y el doble objetivo de la actuación, tanto patrimonial como de conectividad.

“Recuperar este puente supone, además de la salvaguardar nuestro patrimonio histórico y restituir la memoria colectiva de Riba-roja, garantizar la conexión ciclo peatonal desde el centro urbano hasta el Clot de Navarrete y disponer de una entrada relevante por el Camí de les Ànimes”, ha señalado el alcalde.

La recuperación del Pont Vell permitirá así restituir el itinerario peatonal y ciclista entre el núcleo urbano y el entorno del río, además de recuperar uno de los accesos históricos al municipio.

Un puente acostumbrado a sobrevivir a las riadas

La historia del Pont Vell está estrechamente vinculada a las avenidas del Túria. La construcción ya sufrió importantes daños durante las riadas históricas que han afectado al municipio.

Una de las más graves se produjo en 1776, cuando la fuerza del agua provocó la rotura de tres de los doce arcos del puente y puso en riesgo su supervivencia. Décadas después, en 1811, se cortaron otros dos arcos con el objetivo de impedir el paso de las tropas francesas hacia el sur de Valencia.

En 1871, otra riada agravó el deterioro de la infraestructura hasta el punto de que el paso por el puente llegó a suponer un peligro para personas y animales. Posteriormente, en 1897, el Conde de Revillagigedo, propietario del puente, lo cedió a la Comunidad de Regantes de la huerta de Riba-roja de Túria.

Las obras de reparación y ampliación se iniciaron en 1921, pero el puente volvería a sufrir los efectos de otra gran avenida en 1957. Diez años después, en 1967, se construyó el puente nuevo, que asumió buena parte del tráfico y permitió preservar el Pont Vell.

Ahora, tras la dana de 2024, la infraestructura afronta una nueva etapa con una rehabilitación que pretende mantener su identidad histórica y, al mismo tiempo, aumentar su capacidad para soportar futuras avenidas de agua.

Desde el 7 de abril de 2025, el Pont Vell es además propiedad del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, después de que la Comunidad de Regantes Lorca y Quint formalizara su cesión al consistorio.