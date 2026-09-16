Llíria celebra los 700 años del Real Monasterio de San Miguel con una Fira llena de cultura y tradición

Llíria celebrará este año una edición muy especial de la Fira i Festes de Sant Miquel con motivo del 700 aniversario de la fundación del Real Monasterio de San Miguel. La programación, que se desarrollará del 17 de septiembre al 1 de octubre, volverá a combinar música, teatro, cultura, tradición y gastronomía con actividades dirigidas a todos los públicos y un marcado protagonismo de las entidades locales.

Los actos arrancarán el 17 de septiembre con la inauguración de la exposición 'Archivo Fotográfico de Rafael Martínez Castillo sobre el arcángel San Miguel y retrospectiva en imágenes del monasterio', organizada por la Hermandad de San Miguel.

"Este año hemos vuelto a preparar una programación que combina tradición, cultura y entretenimiento, y que rinde homenaje a los siete siglos de historia del Real Monasterio San Miguel", destaca la concejala de Fiestas, Mª José Llopis, que señala que entre las citas más destacadas del programa de 2026 figura el concierto gratuito del grupo Bombai, que actuará el viernes 18 de septiembre, a las 23.00 horas, en la plaza Major.

Bombai actuará en las Fira i Festes de Sant Miquel de Llíria. / L-EMV

La programación cultural se completará con el pasacalle 'Quimera', de La Fam Teatre (18 de septiembre); un tardeo remember con los DJ Xelixelat, Vicente Buitrón y José Coll (19 de septiembre); la representación del musical 'Besos' (20 de septiembre); la obra 'La venganza de Don Mendo' (22 de septiembre); el espectáculo 'La Movida, el Musical' (23 de septiembre), y una noche de tributos dedicada a Il Divo (26 de septiembre).

Las agrupaciones locales vuelven a ser protagonistas

Las formaciones musicales y culturales de Llíria volverán a desempeñar un papel esencial en unas fiestas que ponen en valor el patrimonio artístico de la ciudad, reconocida como Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO. La Banda Primitiva de Llíria y la Unió Musical protagonizarán el tradicional Concierto de las Bandas, que se celebrará la noche del sábado 19 de septiembre en la plaza Major y que este año rendirá homenaje al director Josep Pons.

Foto de archivo del Concierto de las Bandas organizado por el ayuntamiento. / AJUNTAMENT DE LLIRIA

La programación continuará con el concierto de la Banda UDP Llíria-Camp de Túria-Serranos (20 de septiembre), la actuación del Grup de Danses i Rondalla El Tossal (21 de septiembre), el concierto de la Agrupación Musical Edetana Vicente Giménez (26 de septiembre) y la actuación de la Orquesta de Plectro El Micalet (27 de septiembre).

Además, el lunes 28 de septiembre, víspera de San Miguel, la Banda Primitiva ofrecerá un concierto especial junto a dos destacados intérpretes internacionales: el prestigioso trompetista australiano James Morrison y el trompetista, compositor y cantante venezolano Gerald "Chipi" Chacón.

Un año excepcional para los actos religiosos

Los actos religiosos, organizados por la Hermandad de San Miguel, tendrán este año un significado especial con motivo del 700 aniversario del Real Monasterio. Como parte de esta conmemoración, la imagen grande del patrón recorrerá las distintas parroquias del municipio.

La efeméride también modificará el calendario tradicional de las celebraciones. La popular y multitudinaria Baixà de Sant Miquel tendrá lugar el 28 de septiembre, seguida de la solemne procesión interparroquial del día 29. La tradicional Pujà al Real Monasterio se celebrará de forma excepcional el jueves 1 de octubre, poniendo el broche final a los actos conmemorativos del aniversario.

'A mos redó' celebra su 25 aniversario

La gastronomía volverá a ser otro de los grandes atractivos de las fiestas con la XXV edición de la feria 'A mos redó, que abrirá sus puertas del 24 al 27 de septiembre en el parking de La Cultural. El recinto permanecerá abierto los cuatro días a partir de las 19.00 horas y reunirá a establecimientos de hostelería, alimentación y ocio de la localidad, que ofrecerán al público una amplia muestra de los productos y sabores más representativos de Llíria.

Sobre el evento gastronómico que este año celebra su 25 aniversario, el concejal de Comercio, Joanma Miguel, ha destacado que 'A mos redó' "representa una extensa trayectoria ofreciendo lo mejor de nuestra gastronomía con identidad propia y los valores del comercio local".

Noticias relacionadas

Como en ediciones anteriores, la feria contará también con ambientación musical y diferentes actividades durante las cuatro jornadas, completando una propuesta que une gastronomía, comercio y ocio dentro de la programación de la Fira i Festes de Sant Miquel.