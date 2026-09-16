Llíria habilita un nuevo aparcamiento disuasorio en Mura con cerca de 500 plazas

La Concejalía de Movilidad Sostenible de Llíria ha puesto en funcionamiento un nuevo aparcamiento disuasorio en la zona de Mura, con capacidad para cerca de 500 vehículos. El nuevo recinto amplía la red de espacios gratuitos habilitados por el Ayuntamiento en distintos puntos de la ciudad y estará operativo coincidiendo con la Feria y Fiestas de San Miguel.

Según explica el concejal de Movilidad Sostenible, Paco García, “el nuevo aparcamiento se ubica en la zona de Mura, en 3 plataformas a diferente altura que se han allanado y preparado para albergar cerca de 500 vehículos”.

El nuevo espacio se encuentra junto a la ronda de Mura y permitirá descongestionar otras zonas de estacionamiento del municipio. En este sentido, el edil señala que “este aparcamiento disuasorio también vendrá a complementar el que actualmente hay en el solar de la UE-14 junto a la ronda de Mura, donde estos días se ubicará el recinto ferial”.

Cerca de 1.900 plazas gratuitas

Con la incorporación de este nuevo aparcamiento, Llíria contará con cerca de 1.900 plazas de estacionamiento gratuito distribuidas por el perímetro urbano y diferentes espacios municipales.

Las nuevas plazas se suman a las más de 1.400 que el Ayuntamiento ha ido habilitando durante los últimos años a través de la Concejalía de Movilidad Sostenible.

Los espacios de aparcamiento se dividen en dos tipos. Por un lado, están las campas pavimentadas de titularidad pública, entre las que se encuentran las situadas en el Pla de l’Arc, La Cultural, la Estación y el Trinquet Pla de l’Arc. Por otro, se encuentran las parcelas urbanas cedidas por particulares, acondicionadas con una base de zahorra.

En estos últimos casos, el consistorio utiliza una fórmula de convenio con las personas propietarias para poder utilizar temporalmente los solares como aparcamientos mientras no se desarrolla la edificación prevista en ellos.

Con esta nueva actuación, García destaca que “el consistorio pone a disposición de las vecinas y vecinos cerca de 1.900 plazas de aparcamiento, las cuales se encuentran a unos 3-5 minutos de cualquier espacio comercial o administrativo de Llíria, con lo que se facilita el acceso al centro urbano, al tiempo que se avanza hacia un modelo de movilidad más equilibrado, en el que se prioriza al peatón y se favorece una llegada más cómoda y ordenada a las zonas comerciales y de ocio”.

Dos accesos al nuevo recinto

El nuevo aparcamiento de Mura abrirá al público a partir de mañana y contará con dos puntos de acceso. Uno de ellos estará situado directamente desde la Ronda de Mura, mientras que el segundo se encontrará junto al nuevo IES Camp de Túria.

De este modo, el Ayuntamiento pretende facilitar el estacionamiento tanto a los usuarios habituales de la zona como a las personas que se desplacen a Llíria durante las próximas semanas con motivo de la Feria y Fiestas de San Miguel.

El recinto estará debidamente señalizado y quedará prohibido estacionar en los dos caminos de acceso al aparcamiento para garantizar que las entradas y salidas de los vehículos puedan realizarse con facilidad.

El Ayuntamiento también ha difundido un nuevo mapa con la ubicación de los aparcamientos disuasorios disponibles en Llíria, con el objetivo de que tanto residentes como visitantes puedan localizar estos espacios y utilizarlos. El mapa puede consultarse a través de la web municipal.