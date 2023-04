La candidatura de Yolanda Díaz "suma" a Compromís y divide a Podem

"Quiero ser la próxima presidenta de España". Las palabras que una Yolanda Díaz "cansada de tutelas" pronunció ayer en la puesta de largo de la plataforma Sumar marcan un punto de inflexión en el devenir de la izquierda "transversal" post-15M. Pero en política las imágenes y los gestos cuentan tanto o más que el discurso: por eso el público asistente fue tan protagonista como la vicepresidenta del Gobierno a lo largo del multitudinario acto que llenó hasta completar el aforo del polideportivo madrileño de Magariños.

El lanzamiento de la candidatura de Díaz y los mensajes implícitos en su intervención han acentuado su distanciamiento con la dirección de Podemos, ausente en bloque de una cita que ha conciliado los intereses de más de una docena de organizaciones de la izquierda española que respaldan a la ministra de Trabajo en su trayectoria electoral.

Una de ellas es Compromís, que arropó a Díaz con un desembarco de relevantes cargos en la capital del Estado: en la primera fila del patio de butacas, sentado junto a la diputada y líder de Más Madrid, Mónica García, sobresalía la figura de Joan Ribó, a quien la impulsora de Sumar reconoció por "hacer de València una ciudad sostenible".

El alcalde puso en valor la "diversidad" de la nueva plataforma y su "voluntad de trabajar para mejorar las condiciones de vida de la gente". “Estamos en política para eso, para que cada días las cosas vayan un poco mejor para la mayoría de la población”, remarcó.

Unas filas más atrás podría reconocerse a la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural y Transición Ecológica, Isaura Navarro, y a la vicepresidenta de la Diputación de Valencia y número dos de la candidatura del 28M que encabeza Joan Baldoví a las Corts, Maria Josep Amigó. También hubo una destacada representación de Esquerra Unida, con la coordinadora Rosa Pérez al frente.

Navarro (Iniciativa) valora como "muy ilusionante" la tarjeta de presentación de Sumar y ve "facilidades" para avanzar en una línea de trabajo conjunta. "Es una plataforma que aglutina, que quiere sumar a muchas fuerzas políticas desde el respeto y mirándonos a los ojos de igual a igual, con ideales que compartimos", ha indicado la consellera, que ha destacado el "reconocimiento de la gran labor del Botánic" en el acto. "Tenemos muchas coincidencias y muchas ganas de que un proyecto como el de Compromís esté a nivel de todo el Estado: Compromís también es la suma de distintas sensibilidades y de un trabajo para construir el mundo en el que vivimos".

Aún así, ayer surgieron voces críticas dentro de la coalición valencianista que rechazaron la entrada en la plataforma y reclamaron mantener la autonomía del proyecto.

Disenso en las filas de Podem

A falta de un acuerdo previo que la cúpula de Podemos exigía a Yolanda Díaz para influir en la candidatura de Sumar y no quedar diluida en la sopa de siglas, los pronósticos se cumplieron y ninguno de los mandos de la federación valenciana del partido morado acudieron al acto. En el reverso de la moneda, no ha pasado inadvertido el puesto visible que entre los asistentes ocupaba la exportavoz y diputada autonómica de Unides Podem Naiara Davó, que se enfrentó a Pilar Lima en las primarias internas (antes de ser destituida como síndica parlamentaria) y se ha mostrado crítica con el rumbo de la formación en tierras valencianas. A su lado se encontraba Txema Guijarro, diputado de Podemos en el Congreso.

Pese a la amistad que le une con Yolanda Díaz, el candidato de Podem a la presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca, obedeció en cambio la disciplina del partido y no acudió a la presentación de Sumar. En una entrevista en la cadena Ser, Illueca se mostró conciliador: llamó a "ser constructivos", a "aprender a convivir con las diferencias" y a "resolverlas de forma constructiva con una síntesis política" que se mostró convencido de que "se va a producir". El presidenciable aseguró que "existen más diferencias políticas entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page que entre Yolanda Díaz y Ione Belarra". "No me gusta personalizar en política, me gusta más hablar de proyectos, ideas y no tanto de personalismos", fue otra de sus frases.

Díaz presentó este domingo un "proyecto de país para la próxima década" que a grandes trazos coincide plenamente con la agenda de Compromís y Podem. La vicepresidenta del Gobierno reivindicó una política basada en el diálogo para "llegar a puntos de encuentro", haciendo especial hincapié en las medidas desplegadas desde su ministerio, como la subida del salario mínimo o el refuerzo de la protección por desempleo. "No se trata de ganar las elecciones, sino de algo más profundo: queremos transformar el país", incidió Díaz, que también llamó a poner la atención primaria "en el centro del sistema" y señaló la política de vivienda como "la asignatura pendiente de la democracia". En ese sentido, abogó por la limitación del precio del alquiler y por ensanchar el parque público de viviendas. También apostó por profundizar en los derechos sociales y en avanzar en los nuevos retos del feminismo.

La única valenciana que ha acaparado atención sobre el escenario ha sido Maite Navarro, propietaria de Ultramarinos Javi, que ha centrado la segunda de las intervenciones de la mañana, después de ser presentada por la creadora de contenido multimedia Jen Herranz, que la ha señalado como "un ejemplo".

La tendera saltó al foco informativo a nivel nacional cuando hace meses puso en marcha en el establecimiento Ultramarinos Javi una cesta de la compra con 28 productos básicos a 29 euros, una idea les surgió a ella y a su marido cuando Yolanda Díaz planteó un tope de precios en los supermercados para paliar los efectos de la inflación en el poder adquisitivo las familias.