Alcampo: La Vuelta al Cole a precios bajos

Llega el mes de septiembre y con él la vuelta a la rutina tras las vacaciones de verano. Llega también la Vuelta al Cole para los más pequeños de la casa y la consiguiente compra de material escolar y todos los accesorios necesarios para el nuevo curso.

Con vista al retorno a las aulas, Alcampo pone en marcha su campaña anual de Vuelta al Cole 2025 bajo el lema “Vuelta al Cole ¡A precios bajos!”, vigente hasta el próximo 17 de septiembre en todos sus hipermercados, algunos de sus supermercados y tienda online, en el marco de dar respuesta a las necesidades reales de las familias en un momento clave del año como es la vuelta a las clases.

La campaña podrá cubrir todas las necesidades de compra, sean las que sean, y que incluye cerca de 750 referencias de su marca Auchan.

Dentro de este surtido de productos se suma una nueva gama de cuadernos Auchan y novedades en otros productos de su surtido en las gamas de colorear , escritura y accesorios escolares, además de todos los nuevos diseños de mochilas y más de un centenar de productos exclusivos de otras licencias sólo disponibles en Alcampo.

Del mismo modo, en su apuesta por un surtido sostenible acorde a su Política de Bosques, la compañía incluye más de 180 artículos fabricados con material reciclado, de los cuales 75 pertenecen a su marca, así como más de 560 referencias elaboradas bajo certificaciones FSC1 o PEFC2, entre ellas más de 180 de su marca.

En la misma línea, la campaña incorpora más de 160 productos de su marca sin blíster. Con esta oferta, la compañía se mantiene firme en su compromiso de ofrecer la mejor relación calidad-precio, situando al cliente en el centro de sus decisiones.

En palabras de Jaime Cantallops, director de Producto de No Alimentación para Alcampo: “Nuestra propuesta para la Vuelta al Cole da salida a más de 750 productos diseñados para responder de forma concreta a las necesidades de todas las familias. Apostamos por un surtido completo: materiales variados, productos responsables con el medio ambiente y soluciones reales al alcance de cualquier hogar.”

Campaña solidaria

Por otra parte, Alcampo pone en marcha, por quinto año consecutivo, su campaña de recogida de material escolar que tendrá lugar hasta el 10 de septiembre en un total de 69 centros (hipermercados y supermercados) distribuidos por todo el territorio nacional.

Alcampo pone en marcha la campaña de Vuelta al Cole 2025 con precios bajos. / Levante-EMV

Durante el periodo de la campaña, cada uno de los centros participantes habilitará un punto de recogida en sus instalaciones para facilitar que cualquier cliente pueda depositar material escolar nuevo que será destinado a entidades sociales del entorno de cada tienda. Asimismo, estas organizaciones serán las encargadas de distribuir los artículos entre familias con niños y niñas en edad escolar que más lo necesiten.

En la Comunitat Valenciana, participan 6 tiendas de Alcampo, que donarán directamente material escolar en especie por un valor de más de 1.600 euros, destinado a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad de la región.

En todo el territorio nacional contribuirá con una donación directa en especie por valor de 20.000 euros, que incluirá productos que van desde cuadernos, estuches, mochilas, lápices, bolígrafos hasta gomas, rotuladores o carpetas, entre otros. Esta aportación se sumará a las donaciones realizadas por los clientes y reforzará la acción de las entidades sociales colaboradoras.

La campaña nació en 2021 con el objetivo de reducir las desigualdades y facilitar que todas las familias puedan afrontar la vuelta al cole en igualdad de condiciones. En la cuarta edición, celebrada en 2024, se recogieron más de 36.000 unidades de material escolar , entre las aportaciones de los clientes y la contribución directa de Alcampo.

Desde 2021, ha entregado más de 439.000 euros en material escolar y la enseña ha donado, en total, casi 50.000 euros.

Esta acción se enmarca en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible números 1 y 4, promovidos por Naciones Unidas. El ODS 1 busca poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, mientras que el ODS 4 está enfocado en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.