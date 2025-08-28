La Vuelta al Cole en València: Ofertas y actividades gratuitas

Tras los meses de verano donde reinaba la diversión para los niños y niñas, llega el momento de la Vuelta al Cole. El lunes 8 de septiembre retomarán la actividad lectiva para afrontar el nuevo curso 2025-2026 con ilusión y reencontrarse con sus compañeros de clase. Como cada año, las familias y los comercios valencianos empiezan a preparar ya una vuelta al cole que se espera, como viene sucediendo en los últimos años, más cara que las anteriores.

Es una de las razones por las que muchas tiendas lanzan ofertas y grandes descuentos en material escolar, ropa, zapatillas y mucho más para equipar a los niños y niñas y que no les falte de nada para la Vuelta al Cole. La ropa y el calzado escolar, así como las mochilas, los cuadernos o los estuches son algunos de los gastos más importantes que tienen que hacer las familias antes de volver a las aulas.

A continuación, te presentamos las promociones actuales de algunos centros comerciales de València y propuestas de ocio para que los niños y niñas se adapten lo mejor posible a la rutina tras un verano repleto de actividad, risas y planes con los amigos.

Alcampo: La Vuelta al Cole a precios bajos

Con vista al retorno a las aulas, Alcampo pone en marcha su campaña anual de Vuelta al Cole 2025 bajo el lema “Vuelta al Cole ¡A precios bajos!”, vigente hasta el próximo 17 de septiembre en todos sus hipermercados, algunos de sus supermercados y tienda online, en el marco de dar respuesta a las necesidades reales de las familias en un momento clave del año como es la vuelta a las clases.

Bonaire impulsa ‘Zona Cero Pantallas’

Bonaire, centro comercial de referencia de la provincia de València, llevará a cabo toda una campaña de concienciación ciudadana sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en niños. De hecho, de acuerdo con diversos estudios, en la provincia de Valencia se estima que más de 220.000 niños de entre 0 y 11 años podrían estar expuestos a un uso abusivo de pantallas.

Una vuelta al cole cargada de aventuras con Superthings y Piratix

Aunque no lo parezca y todavía estemos en verano, no queda nada para la Vuelta al Cole. Esa etapa en la que los niños y las niñas se ilusionan por estrenar material escolar, reencontrarse con los compañeros de clase y comenzar un nuevo curso, pero que también puede provocar cierto rechazo al abandonar las vacaciones. ¡El Centro Comercial Arena lo tiene todo listo para hacer muchísimo más llevadero y divertido el regreso a la rutina!

