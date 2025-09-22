Tour & Kids muestra su especialización con innovación y experiencias en actividades extraescolares para el curso 2025-2026 en la II Jornada del Docente
Tour & Kids celebra su décimo aniversario reforzando su compromiso con la educación y el turismo familiar
Esteban Fernández
El Oceanogràfic de Valencia acogió, el pasado sábado, la II Jornada del Docente, un encuentro exclusivo que reunió a más de 100 profesionales de la enseñanza procedentes de 85 centros educativos de la Comunitat Valenciana. El evento, organizado por el Club de Producto de Turismo Familiar Tour & Kids, tuvo como finalidad compartir buenas prácticas y experiencias en materia de actividades extraescolares, con el objetivo de enriquecer la formación integral del alumnado de cara al curso académico 2025-2026.
La cita contó con la participación de más de 30 socios del club, que presentaron una amplia oferta de propuestas educativas y de ocio diseñadas para potenciar el desarrollo personal y académico de los estudiantes fuera del aula. Durante la jornada, los docentes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano programas orientados a estimular la creatividad, el trabajo en equipo y el bienestar de niños y jóvenes, además de intercambiar experiencias con expertos del ámbito extracurricular.
El encuentro se celebró en un año especialmente significativo para Tour & Kids, que conmemora en 2025 su décimo aniversario como referente del turismo familiar en la Comunitat Valenciana. A lo largo de esta década, el club ha acreditado a más de 100 destinos y empresas comprometidas con un modelo de turismo responsable, sostenible y de calidad, generando confianza en las familias y creando experiencias memorables para todas las edades.
Entre los principales objetivos alcanzados en esta edición, los docentes destacaron la exploración de nuevas tendencias y actividades extraescolares innovadoras en la Comunitat Valenciana, el intercambio de experiencias exitosas implementadas en centros educativos y programas asociados a Tour & Kids y el fortalecimiento de la colaboración entre educadores y profesionales de las actividades complementarias para impulsar una educación más completa y diversa.
El workshop evidenció la importancia de integrar este tipo de propuestas en los programas educativos tradicionales, favoreciendo un aprendizaje más dinámico y enriquecedor que refuerce la curiosidad y la motivación del alumnado.
