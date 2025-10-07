Excellence 50 +. Programa gratuito de coaching experiencial para mujeres universitarias desempleadas

El COIICV lanza la III edición del programa de Coaching Experiencial para mujeres universitarias desempleadas, Excellence 50+. Un programa liderado por la Fundación Caja Ingenieros y organizado por el COIICV para la reinserción laboral y acción social, así como potenciar la empleabilidad de las mujeres desempleadas mayores de 50 años, con cualquier titulación universitaria y en situación de desempleo.

Las oportunidades de encontrar un empleo bajan cuando se alcanza la madurez. ¿Cómo encontrar trabajo cuando eres mujer y tienes más de 50 años? Este es el complicado reto de demostrar tu empleabilidad cuando todo el mercado laboral parece que juega en tu contra.

A través de este programa GRATUITO, trabajaremos de la mano de headhunters y profesionales del Coach y Consultoría, las herramientas y recursos que ayuden a las participantes a potenciar su talento, adaptarse e incorporase al mercado laboral, mediante un plan de acción individualizado y acompañamiento de un coach personal.

El programa se desarrollará entre los meses de octubre 2025 a enero 2026 y estará liderado por un equipo de expertos: Amparo Vicent, Juliette Leverd y Arancha Arenas. Consulta aquí el programa.

¡No te lo pierdas! Reserva tu plaza y forma parte de esta experiencia transformadora.

Inscríbete si quieres ser una de las 15 participantes del programa EXCELLENCE 50+:

Si estás colegiado en el COIICV, inicia sesión pinchando AQUÍ. Después, cierra la ventana emergente pinchando en el aspa. Aparecerán rellenos parte de tus datos en el formulario de inscripción.

Inicio del programa: 28 de octubre de 2025.

Si lo deseas, puedes asistir solamente a la Jornada de presentación del programa. Te invitamos a la sesión de presentación de alto impacto, en la que contaremos con la Fundación Caja Ingenieros y representación institucional del COIICV. El broche lo pondrá la charla inspiradora impartida por Vanessa Catalá, mentora de imagen pública, reconocida por acompañar a mujeres de éxito a redescubrirse, alinear su vida con su misión y alcanzar su verdadero propósito.

Martes 28 de octubre de 2025, de 18:00 a 20:30.

Una oportunidad para crecer, conectar y dar el siguiente paso en tu trayectoria profesional y personal.