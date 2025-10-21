Florida Moto Team gana MotoStudent 2025 con un prototipo pionero de combustión sostenible

¡Ahora sí! Florida Moto Team se corona en MotoStudent 2025 como equipo ganador de la categoría eFuel, y se convierte en Campeón del Mundo en competición de combustión sostenible.

Tras mantenerse como Subcampeón en las últimas ediciones de este campeonato de motociclismo universitario, organizado por la Fundación MEF y TechnoPark Motorland, la escudería de Florida Universitària se ha alzado con la victoria este pasado 19 de octubre, conquistando definitivamente el circuito de Motorland Alcañiz (Aragón).

La delegación de Florida Universitària, compuesta por alumnado del Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y docentes de la Unidad de Ingeniería, ha vuelto al Campus de Catarroja con un «merecido título», que pone de manifiesto «años de trabajo, pero también la dedicación de un equipo de alumnado, profesorado y de toda una comunidad educativa que ha creído en nosotros desde el primer día». Así se expresaba, emocionado, el Team Leader de Florida Moto Team, Pablo Martínez.

«Todo el paddock estaba pendiente de nuestro prototipo» explicaba a continuación, relatando el balance de los últimos días. Y es que el paso de Florida Moto Team por MotoStudent ha sido, ante todo, destacado. El prototipo diseñado por el equipo de Florida Universitària ha presentado pocos o casi ningún fallo en todo su recorrido.

El prototipo con el que Florida Moto Team ha competido representa un salto cualitativo en ingeniería y diseño. La moto cuenta con una estructura completamente fabricada en aluminio, incorporando un chasis doble viga y un basculante rediseñado y mecanizado al 100% en este material. Estas mejoras han permitido reducir el peso del prototipo hasta el límite reglamentario de 85 kg, optimizando la relación entre rigidez y ligereza, y mejorando su comportamiento en pista. Estas características fueron claves para superar con éxito las verificaciones técnicas (dimensiones, seguridad, peso) y destacar en las pruebas dinámicas, donde se evaluaron la frenada, aceleración, maniobrabilidad, agilidad y estabilidad del prototipo durante la fase MS2 en el circuito de MotorLand Aragón.

Pero la verdadera diferencia la ha marcado el rediseño del sistema de admisión y del aerobox, la caja de aire encargada de canalizar la inyección del combustible en el motor, adaptada específicamente para funcionar con E-Fuel, un combustible 100% renovable. Gracias a este desarrollo, Florida Moto Team ha competido en la nueva categoría eFuel —que sustituye a la anterior categoría Petrol—, incorporando un combustible RON 95 de origen renovable desarrollado por Repsol a partir de residuos orgánicos.

Florida Moto Team. / Florida Universitaria

Florida Moto Team se ha convertido así en pionero mundial en el uso real y la validación competitiva del E-Fuel, una tecnología que se implementará oficialmente en competiciones MotoGP a partir de 2027. El equipo no solo ha demostrado el potencial de esta alternativa sostenible, sino que ha contribuido a su desarrollo y al testeo de sus condiciones reales de carrera. El uso del eFuel es un paso decisivo hacia una competición más limpia, sustituyendo la combustión tradicional por una alternativa capaz de reducir emisiones de gases de efecto invernadero sin sacrificar rendimiento ni sensaciones en pista.

Prueba de su fiabilidad fue la carrera final disputada ayer, 19 de octubre, en el circuito de MotorLand Aragón. El colofón final de MotoStudent, que contó con más de 13.000 espectadores, y en el que compitieron por el podio escuderías universitarias de una veintena de países de todo el mundo.

«Fue una competición muy reñida con los equipos 2WheelsPoliTO y GIVI UniBS» cuenta Jaume Llorca, director de la Unidad de Ingeniería, presente durante la carrera. El equipo de la Universidad Politécnica de Torino y el de la Universidad de Brescia volvieron a prestar batalla, demostrando una vez más, la destreza de las delegaciones italianas. No obstante, en esta ocasión, el prototipo de Florida Moto Team y las excepcionales habilidades de su piloto Fran De La Dueña consiguieron superar todas las expectativas.

Un impecable remate final a la puntuación total de la fase MS2, que se saldó con la victoria indiscutible para el equipo de Florida Universitària, impulsando a Florida Moto Team a la posición más alta del motociclismo universitario.

El resultado y la magnífica actuación de la escudería llegaba esta mañana a las aulas y espacios del Campus de Catarroja, que espera expectante la llegada del equipo para celebrar, junto a toda la comunidad educativa, esta esperada victoria.

Las felicitaciones llegaban bien temprano, junto con el inicio de las clases. La Directora General de Florida Grup Educatiu, Mercedes Herrero, ha sido de las primeras en trasladar su enhorabuena: «Sentimos un tremendo orgullo por todas las personas que lleváis adelante este magnífico proyecto con un trabajo, esfuerzo y dedicación que no se puede cuantificar. ¡Gracias, Florida Moto Team por hacerlo posible!».

También Ana C. Llorens, directora de Estudios Superiores de Florida Universitària celebraba el triunfo del proyecto Florida Moto Team. Una iniciativa, que no deja de ser parte de su proceso formativo, y que «es el reflejo de una metodología de aprendizaje (CoopLearning) que promueve el desarrollo de competencias profesionales esenciales, en entornos y contextos reales».