El Instituto Confucio entrega los premios del concurso de dibujo escolar

El Instituto Confucio de la Universitat de València (ICUV) ha entregado los premios del 10º Concurso de Dibujo “Confucio llega a Valencia por la Ruta de la Seda” correspondientes a la edición de 2025. La concesión de estas distinciones tuvo lugar en una ceremonia celebrada en la tarde del jueves 27 en su sede del campus de Tarongers, en el marco del 18º aniversario del ICUV. Los premios fueron entregados por su director, Vicente Andreu; la directora china, Gao Hongbo; la representante de El Corte Inglés, Marian Mellado; el maestro calígrafo, Adan Liu; la especialista en turismo y mercados asiáticos, Fina Doménech; así como una delegación china proveniente de la Universidad Normal del Nordeste (NENU), a los alumnos desde 1º de Primaria hasta 4º de ESO, a quienes acompañaron sus familiares y el profesorado de cada centro. La lista de premios este año ha sido la siguiente:

1º Educación Primaria / Arianne Mirila Valdivieso / Camarena Valterna (Paterna)

2º Educación Primaria / Vega Tortosa Blázquez / Inmaculado Corazón de María (València)

3º Educación Primaria / Marc Codoñer Alfonso / Devesa School Carlet (Carlet)

4º Educación Primaria / Hugo Pons Delgado / Hogar Nuestra Señora del Rosario (València)

5º Educación Primaria / Abril Martí Llosa / Julio Verne School (Torrent)

6º Educación Primaria / Paloma Clemente Botella / IALE School (L'Eliana)

1º Educación Secundaria / Valeria Zerón Pérez / El Prat (Llíria)

2º Educación Secundaria / Carla Hernández Castañer / IES Arabista Ribera (Carcaixent)

3º Educación Secundaria / Lola Crespo Fos / IES Joan Fuster (Sueca)

4º Educación Secundaria / Irta Blázquez Vázquez / IES Berenguer Dalmau (Catarroja)

Los dibujos ganadores. / ED

También recibieron 5 distinciones especiales los centros escolares que mayor interés y alta participación han demostrado en este concurso. Los premiados este año han sido:

Colegio Camarena Valterna (Paterna)

Colegio Hogar Nuestra Señora del Rosario (València)

Colegio Marni (València)

Colegio Joan Fuster (Sueca)

Colegio Palma (La Canyada)

Uno de los premios concedidos. / ED

El director del ICUV, Vicente Andreu, ha agradecido especialmente al profesorado y alumnado de los centros escolares su trabajo y destaca el aumento de participación de este año, en la que se ha llegado a la cifra de 2.070 originales recibidos de 17 centros diferentes, lo que supone un aumento del 13% con respecto a 2024. Ha recordado también que, en China, la Universidad Normal del Nordeste, hermanada con el ICUV, también organiza desde hace cuatro años un concurso similar con el título de “El rey Jaume I llega a Changchun por la Ruta de la Seda”. Un hecho que pone en valor a nuestra tierra y que tiene también en esa ciudad del nordeste de China una muy alta participación.