Florida Campus Alzira refuerza su modelo educativo cooperativo

Florida Campus Alzira iniciaba el curso 24-25 con un objetivo definido: seguir mejorando un proyecto educativo cooperativo que impulsa el aprendizaje experiencial y forma personas comprometidas con su entorno.

Con más de 500 estudiantes y una oferta que abarca desde los 3 hasta los 18 años —Florida Infantil, Florida Primària, Florida Secundària y Florida Cicles Formatius—, el centro integrado en Florida Grup Educatiu, se posiciona como uno de los principales referentes educativos más completos y arraigados en la ciudad de Alzira.

Cooperativa comprometida con la transformación social

El proyecto de Florida Campus Alzira nace de la vocación cooperativa desde 1980, caracterizándose por un fuerte arraigo local. Fue en 2015 cuando iniciaron una nueva etapa, de la mano de Florida Grup Educatiu, para promover un nuevo y ambicioso proyecto formativo. Un espacio para favorecer el aprendizaje y crecer junto a aliados de primer nivel como Florida Universitària y Ninos Escoles Infantils.

Para Florida Campus Alzira, ser una cooperativa de enseñanza implica defender valores democráticos, solidarios y responsables. Se trata de "desarrollar un modelo sostenible, comprometido con su territorio, su cultura y lengua propia, con una mirada abierta e inclusiva hacia el mundo", destaca Eva Gil, directora del centro.

Innovación educativa y aprendizaje experiencial

El campus apuesta por un modelo pedagógico con tres pilares fundamentales: innovación, aprendizaje competencial y transformación social. La filosofía del centro se basa en relaciones de respeto y empatía promoviendo el diálogo constante entre alumnado y profesorado. El objetivo es formar una ciudadanía activa, crítica e integrada, capaz de aportar valor a la sociedad.

Un alumno del centro haciendo actividades / José Bravo

Florida Campus Alzira entiende la educación como un proceso global en el que el bienestar es esencial. Por ello trabajan para que el alumnado: interiorice el valor del bienestar personal y social; incorpore la responsabilidad y la sostenibilidad en su relación con el entorno y desarrolle un pensamiento crítico capaz de valorar ciencia y tecnología desde una perspectiva humanista.

Otro de los pilares del campus son sus espacios educativos, concebidos para que "todos los espacios eduquen". El centro cuenta con instalaciones polivalentes y áreas específicas para artes, ciencias o actividad física, donde el alumnado aprende a través de experiencias significativas.

Tanto los espacios interiores como exteriores están diseñados para fomentar relaciones igualitarias y no sexistas, dar rienda suelta a la creatividad y ayudar a desarrollar el pensamiento crítico. El trabajo cooperativo, así como la convivencia y el bienestar en comunidad, son otras características muy integradas en la forma de entender y trabajar la enseñanza en el centro.

Florida Campus Alzira destaca también por su profunda conexión con las familias y con el tejido social de Alzira y su comarca. El centro impulsa proyectos compartidos —talleres literarios y científicos, jornadas temáticas, actividades de convivencia, proyectos de aula colaborativos— en los que familias, alumnado y docentes generan vínculos afectivos, diálogo y experiencias de aprendizaje conjunto.

La colaboración con entidades locales permite acercar la realidad social, cultural y profesional del entorno a la experiencia diaria del alumnado, reforzando así su integración y compromiso con la comunidad.

Un proyecto educativo valenciano, abierto al mundo

Con una identidad profundamente valenciana y un marcado carácter cooperativo, Florida Campus Alzira trabaja para acompañar a las personas en su crecimiento individual y social, en un clima de convivencia cálido e inclusivo. Su proyecto educativo, arraigado al territorio, pero con vocación global, se consolida como uno de los más sólidos de Alzira.