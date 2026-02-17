Universidades
Modernizar las carreras y ampliar el campus: los ‘deberes’ del alumnado para el nuevo rector o rectora de la UV
Las demandas de estudiantado se centran en la modernización de las carreras, la mejora de las infraestructuras de transporte y el abaratamiento de los servicios en los campus.
Eva Tortajada
Con las elecciones al rectorado de la Universitat de València a menos de un mes y a un día del debate, el alumnado ha expresado sus demandas para el futuro rector o rectora de la universidad. Mejoras en las instalaciones, modernizar las carreras, ampliar el campus y, en general, más facilidades para el estudiantado, son las cuestiones más importantes para decenas de miles de estudiantes durante el próximo mandato.
El cambio más urgente para la mayoría es el de los planes de estudios. Muchos, como Adrián Ruiz, estudiante de Periodismo, creen que los curriculums no se adecuan a los tiempos que corren: "En la carrera, de lo que nos hemos quejado siempre es que tenemos demasiada teoría, que igual el plan de estudios no está actualizado a las situaciones que tenemos hoy en día. Por ejemplo, a nivel tecnología e Inteligencia Artificial o a la hora de hacer cosas mucho más prácticas antes que estudiar algo que no vamos a aplicar en el día a día".
La carrera hacia el edificio de La Nau se presenta como un "póker" de candidatos con visiones diversas sobre el futuro de la universidad decana de la Comunitat. El tablero muestra a Ángeles Solanes, catedrática de Filosofía del Derecho y con un perfil continuista con amplia experiencia en gestión; Carles Padilla, quien apuesta por una "universidad de las personas" y la reducción de la burocracia; Juan Luis Gandía, centrado en la excelencia investigadora para competir con la pujante universidad privada; y Francisco Ródenas, el aspirante que se presenta como la alternativa "no continuista" con un enfoque en la eficiencia administrativa.
El próximo 3 de marzo, más de 50.000 miembros de la comunidad universitaria -entre estudiantes, docentes y personal de administración- están llamados a las urnas para elegir al sucesor o sucesora de Mavi Mestre, la primera mujer en alcanzar el rectorado en los más de cinco siglos de historia de la institución.
Marta y Teo, estudiantes de Comunicación Audiovisual, protestan también en una línea similar a la de Adrián: "Muchas veces las asignaturas están mal estructuradas y son muy generales, muy teóricas o de periodismo o traducción, cosas que realmente no tienen tanto que ver con cine o comunicación audiovisual", cuentan.
Aparcamiento e infraestructuras
En cuanto a infraestructuras, la principal demanda son "pequeñas cosas que faciliten la vida de los estudiantes y de los profesores", tal como dice David, estudiante de Historia, así como la implantación de un aparcamiento para los alumnos. "Venir en coche es imposible", alega Fátima, estudiante de Pedagogía, que continúa reconociendo que "en Blasco Ibáñez es muy complicado", pero insistiendo en la necesidad de "alguna solución que no solamente fuera venir en metro o en autobús". Además, piden "que amplíen la facultad de Blasco Ibáñez, porque todos saben y son conscientes de que no hay espacio aquí", dice una de las estudiantes.
El tema del transporte público y los horarios es también un punto de preocupación para los alumnos, que piden a la universidad "horarios más asequibles para los estudiantes". Álvaro Lloret, alumno del grado de Estudios Hispánicos explica que, "con el horario de mañanas, la gente que es de fuera y tiene que entrar a las ocho, tiene que levantarse a las cinco o seis para venir en metro y, con el horario de tarde, acabar a las nueve de la noche hace complicado cuadrar los horarios con el transporte público".
Pensar en el voto
Los alumnos más informados acerca de las elecciones tienen muy claro su voto. "Voy a votar a Ángeles [Solanes]", dice Andrea, estudiante de primero de Historia, "porque creo que ideológicamente puede ser más cercana [a mí] y también me parece bien que una mujer represente a toda la comunidad universitaria. No ha habido tantas rectoras mujeres y creo que es muy importante". Por su parte, otra alumna del grado de Periodismo votará a Carles Padilla, "porque me ha gustado mucho el programa que lleva, creo que es un poco diferente". "Por ejemplo, la inteligencia artificial es algo que ha intentado obviar adrede, cree que no es algo en lo que centrarnos. Luego, tema de internacionalización, es muy partidario de Erasmus, del forthem, y me gusta muchísimo el hecho de que podamos viajar. También defiende el castellano y el valenciano a partes iguales siempre, dice que, hasta que no estemos en ese nivel, no avanzaremos", argumenta.
El coste de la vida universitaria también está bajo la lupa. Con la inflación afectando a los bolsillos más jóvenes, Álvaro Lloret señala que los precios de las cafeterías del campus son "bastante caros" y exige una revisión para hacerlos más accesibles a una comunidad que pasa muchas horas fuera de casa.
