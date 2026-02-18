Generación ESIC impulsa la vocación de 1.500 jóvenes en el mayor festival preuniversitario de marketing de la Comunitat Valenciana

Más de 1.500 estudiantes de 4º de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos participaron en una nueva edición de Generación ESIC, el encuentro organizado por ESIC Business & Marketing School que transforma la orientación universitaria en una experiencia real conectada con la empresa, el marketing y la innovación.

El evento se consolida como una propuesta diferencial dentro del calendario educativo valenciano, alejándose del formato tradicional de charla informativa para ofrecer una jornada inspiradora protagonizada por talento joven, antiguos alumnos y profesionales en activo. La jornada fue conducida por dos actuales alumnas de ESIC: Paula Gamón, estudiante de 2º de Comunicación y RRPP, y Candela Argüello, estudiante de 4º del doble grado en Gestión Comercial y Marketing + Digital Business, quienes aportaron dinamismo y cercanía al desarrollo del evento.

Referentes que empezaron en el aula

Uno de los momentos más inspiradores llegó con la intervención de Mireia Laguna, antigua alumna de ESIC Business & Marketing School y actualmente Commercial Manager en Massimo Dutti (Grupo Inditex). Durante su ponencia compartió cómo la actitud, la participación en clase y la ambición profesional fueron claves en su crecimiento internacional dentro del sector moda.

También participaron Miguel Torres, CEO y cofundador de BigSound Festival, y Amparo Martí, Brand Partnerships Manager de la compañía, quienes explicaron el trabajo estratégico que existe detrás de una gran marca experiencial, la planificación que requiere un evento de gran formato y la importancia de la especialización para mejorar la empleabilidad futura.

Cerró el cartel Javi Maska, creador de contenido y director creativo de Duro, también antiguo alumno de ESIC, que trasladó un mensaje cercano sobre creatividad, autenticidad y aprendizaje constante, recordando que el error forma parte del proceso de crecimiento profesional.

El encuentro estuvo dinamizado por Óscar Martínez, DJ de Los 40, reforzando el carácter dinámico y participativo de la jornada.

Una cita consolidada en el ecosistema valenciano

Para Paco Lorente, Marketing Manager Campus Comunidad Valenciana de ESIC, el crecimiento del evento responde a una necesidad real de orientación conectada con la empresa: Generación ESIC se ha consolidado como un punto de encuentro en Valencia donde la nueva generación conecta talento, empresa, marketing e innovación para construir el futuro del marketing y los negocios de nuestro entorno”.

Lorente subraya que el objetivo del evento no es únicamente informar sobre titulaciones, sino generar inspiración real y acercar referentes profesionales al alumnado preuniversitario, permitiéndoles visualizar oportunidades concretas dentro del ámbito empresarial.

Una experiencia que ayuda a decidir

Entre las personas asistentes se encontraba A. Ruiz, estudiante de 1º de Bachillerato en un centro educativo de Valencia, quien conoció el evento tras una sesión informativa impartida por ESIC en su instituto.

“Tenía dudas sobre qué estudiar y quería entender mejor qué opciones tenía relacionadas con marketing y empresa. Me ha gustado ver casos reales y escuchar a antiguos alumnos que empezaron como nosotros. Sales con más claridad y con la sensación de que puedes construir tu propio camino”.

Además de las ponencias, el festival contó con la participación activa de marcas como Foster’s Hollywood, Fartons Polo, Fini, Ginos, Gamin, Red Bull, Grupo Memorable, VIPS, Auara, Unicampus, Puma, THE-ARE, Ciriaco, VivaGym, E-society, Ponette, Koopey, 360 Vision Experience, Perfumarte, Vicky Foods, Grosso, Ale-Hop, Octopus Energy y Grefusa, que dinamizaron el espacio con activaciones, juegos y experiencias vinculadas al marketing real.

Con esta edición, Generación ESIC reafirma su posicionamiento como el mayor festival preuniversitario de marketing de la Comunitat Valenciana, reuniendo a 1.500 jóvenes en torno a una propuesta que conecta orientación académica, empresa y futuro profesional.