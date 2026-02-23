Más de 400 estudiantes participan en el mayor Desafío Empresarial de ESIC University junto a THE-ARE

ESIC University Campus Comunidad Valenciana ha puesto en marcha el mayor Desafío Empresarial desarrollado hasta la fecha en la institución, en colaboración con la firma de moda THE-ARE. Más de 400 estudiantes de distintas titulaciones participan en esta experiencia académica que conecta el aula con la realidad empresarial a través de ocho retos estratégicos diseñados específicamente para diferentes asignaturas y grados.

Cada equipo trabaja un desafío alineado con su especialidad, lo que permite abordar la compañía desde múltiples perspectivas: marketing, retail, estrategia, innovación, branding o análisis de tendencias. No todos los estudiantes afrontan todos los retos, sino aquel vinculado directamente con su programa formativo, reforzando así la aplicación práctica del conocimiento.

Durante la sesión de lanzamiento, celebrada ante el alumnado participante, Rocío Botella, Founder & Creative Director de THE-ARE, compartió la evolución de la marca desde sus inicios hasta su consolidación actual. Con apenas 23 años, comenzó en su habitación utilizando la máquina de coser de su madre. Hoy, THE-ARE cuenta con más de 150 empleados, prevé alcanzar las 40 tiendas en 2026, proyecta un crecimiento del 50% en 2025 y avanza en su expansión internacional hacia mercados como Estados Unidos y Reino Unido, además de inaugurar nuevas oficinas.

Botella no solo expuso cifras de crecimiento. Compartió lo que definió como el “cocktail del emprendedor”: ambición, inconformismo, pasión y visión; sacrificio y disciplina; sentido común en cada decisión; capacidad para asumir errores, aprender y repetir; y la conciencia de que el camino empresarial es una montaña rusa constante. Una intervención honesta que permitió al alumnado comprender la complejidad real de escalar un proyecto empresarial.

Un desafío transversal con impacto real

La magnitud del proyecto radica también en la implicación integral de la compañía. Todas las áreas de THE-ARE están involucradas en el desarrollo de los retos, ofreciendo información real y contexto estratégico para que las propuestas del alumnado estén alineadas con necesidades concretas de negocio.

Entre los desafíos planteados destacan cuestiones de plena actualidad en el sector retail y moda. Desde cómo introducir la inteligencia artificial en el punto de venta para mejorar la experiencia del cliente, hasta cómo reforzar el sentido de pertenencia y propósito del equipo retail más allá de los incentivos económicos.

También se abordan retos vinculados al fortalecimiento del reconocimiento de marca, incluyendo el diseño de una estrategia integral con perspectiva ESG a lo largo de toda una temporada, el desarrollo de experiencias diferenciales para el lanzamiento de nuevas colecciones o la planificación estratégica de pop-ups, contemplando ubicación, diseño de experiencia, comunicación y medición de resultados.

La predicción de tendencias y la optimización de compras constituyen otro eje clave del proyecto, invitando al alumnado a analizar datos y comportamientos para identificar productos con potencial de demanda y anticiparse al mercado.

Aprendizaje aplicado al máximo nivel

Este Desafío Empresarial consolida el modelo de aprendizaje experiencial de ESIC University, que sitúa a la empresa en el centro del proceso formativo. El alumnado no trabaja sobre casos hipotéticos, sino sobre decisiones reales que impactan directamente en la estrategia de una compañía en plena expansión.

La colaboración con THE-ARE no solo permite entender cómo se construye y escala una marca en el entorno actual, sino también cómo se gestionan el crecimiento, la cultura corporativa, la innovación y la internacionalización desde dentro.

Con más de 400 estudiantes implicados y ocho retos estratégicos en marcha, este proyecto marca un hito en la relación entre empresa y universidad en el Campus Comunidad Valenciana, reforzando el compromiso de ESIC University con una formación conectada al tejido empresarial y orientada a la empleabilidad y al impacto real.