Circulación
Las lluvias en Valencia y dos accidentes en la A-7 dificultan el tráfico
Los alcances se han registrado a la altura de los municipios valencianos de Almussafes y Moncada
J.Roch
Dos accidentes registrados esta mañana en la A-7, a la altura de los municipios valencianos de Almussafes y Moncada, dificultan la circulación y han generado retenciones, sobre todo, también por las lluvias.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo para este jueves en la Comunitat Valenciana por precipitaciones con acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 l/m2 en 12 horas en la práctica totalidad de la autonomía. El aviso únicamente excluye el sur de la provincia de Alicante.
Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), uno de los accidentes ha tenido lugar en el punto kilométrico 357 de la A-7, a su paso por Almussafes. El siniestro ha obligado a cortar el carril izquierdo de la vía.
El segundo accidente se ha registrado en el punto kilométrico 320 de la A-7, a su paso por Moncada, lo que ha ocasionado retenciones de tres kilómetros.
