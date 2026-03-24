Guadalaviar: aprendizaje activo, inmersión lingüística y creatividad desde los dos años

Este curso, el Colegio Guadalaviar ha estrenado KINDER, su nuevo proyecto para la etapa Infantil: un modelo propio que apuesta por el aprendizaje activo, la inmersión lingüística desde los dos años y unos espacios diseñados para que cada niña aprenda a su manera, sin prisa y con acompañamiento. Una propuesta que actualiza y refuerza sus más de 60 años de experiencia educativa.

Inmersión lingüística desde el primer día

En KINDER, el inglés no se introduce como materia: se convierte en parte del entorno desde los dos años. Las alumnas lo incorporan de forma natural mientras juegan, crean y se relacionan con sus compañeras. Esta base les permite llegar a Primaria, Secundaria y Bachillerato con una competencia real que se consolida con la preparación para los exámenes oficiales de Cambridge y la posibilidad de sumar alemán o francés a su formación.

Nuevos espacios para aprender haciendo

Las aulas de KINDER son entornos flexibles y activos, pensados para que las niñas se muevan, experimenten y construyan el conocimiento desde la práctica. La neuroestimulación, el lenguaje, el pensamiento lógico-matemático, la creatividad y la formación en valores se trabajan de forma integrada y progresiva a través de programas específicos para cada edad.

Un colegio en el centro de la ciudad

Situado en el eje universitario de Blasco Ibáñez, Guadalaviar combina unas instalaciones completas (piscina, pistas deportivas, laboratorios, cocina propia) con una ubicación urbana accesible y bien conectada a pie o en transporte público. Un colegio integrado en la vida de la ciudad, cercano y práctico para las familias valencianas.

Cada alumna, acompañada

La educación personalizada articula todo el proyecto. Un sistema propio de seguimiento y acompañamiento individual garantiza que el colegio y las familias trabajen siempre en la misma dirección, adaptándose al ritmo y las necesidades de cada alumna desde Infantil hasta Bachillerato. El centro cuenta además con un programa específico para alumnas con altas capacidades, desarrollado en colaboración con la Universitat de València.

Humanidades y pensamiento crítico

Las humanidades forman parte del currículo en todas las etapas: de los cuentos en Infantil a la filosofía en Bachillerato. Este enfoque cultiva la capacidad de análisis, la sensibilidad cultural y el pensamiento crítico, herramientas imprescindibles para formar a mujeres líderes, con criterio y capaces de contribuir a la mejora de la sociedad.