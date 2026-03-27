La Cátedra de Pensamiento Analítico de Divina Seguros y ESIC impulsa el talento internacional con cinco becas para el CWMUN New York 2026

La Cátedra de Pensamiento Analítico de Divina Seguros y ESIC University y dirigida por María Guijarro, ha concedido cinco becas de 500 euros a estudiantes de ESIC para participar en el programa internacional Change the World Model United Nations (CWMUN) New York 2026, que tendrá lugar en marzo de 2026 en Nueva York.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de ESIC University con una formación integral, experiencial e internacional, centrada en el desarrollo de competencias clave y en el acompañamiento cercano del alumnado en su crecimiento académico, personal y profesional.

Una experiencia internacional de alto impacto

El Change the World Model United Nations (CWMUN) es el mayor foro juvenil internacional de simulación de Naciones Unidas, reuniendo cada año a más de 3.500 estudiantes de más de 120 nacionalidades. Durante varios días, los participantes asumen el rol de delegados diplomáticos en más de 24 comités oficiales de Naciones Unidas, debatiendo y negociando sobre algunos de los principales retos globales actuales: derechos humanos, sostenibilidad, cooperación internacional, paz y seguridad.

El programa se desarrolla en un entorno de máximo prestigio, con sesiones de trabajo en el Marriott Marquis Times Square y una ceremonia oficial en la sede de Naciones Unidas, lo que convierte la experiencia en una oportunidad única para aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en un contexto internacional real.

A través de esta simulación, el alumnado desarrolla competencias fundamentales como el pensamiento analítico, la oratoria, la comunicación efectiva, la negociación, el trabajo en equipo multicultural, la toma de decisiones bajo presión y el liderazgo colaborativo, todas ellas alineadas con el modelo educativo de ESIC y con los objetivos formativos de la Cátedra.

En este sentido, según la Dra. María Guijarro García, Directora de Investigación e Innovación Docente de ESIC Comunidad Valenciana y Directora de la Cátedra de Pensamiento Analítico:

“Desde ESIC, iniciativas como esta refuerzan nuestro compromiso con una educación que forma profesionales capaces de interpretar los grandes retos globales con rigor y responsabilidad. Porque desarrollar pensamiento analítico no consiste únicamente en comprender la realidad, sino también en estar preparados para contribuir a transformarla.”

Por su parte, Armando Nieto, presidente de Divina Seguros, destaca el valor de este tipo de iniciativas en el desarrollo del talento joven:

“Creemos que invertir en el talento joven es invertir en el futuro. Estas becas contribuyen a facilitar el acceso a una experiencia internacional única, una iniciativa que les permitirá desarrollar habilidades como la oratoria, la negociación o el pensamiento crítico. Con la participación en acciones como estas, los estudiantes adquieren conocimientos y comienzan a desarrollar su trayectoria.”

Becas para impulsar la igualdad de oportunidades

Conscientes del esfuerzo económico que supone participar en un programa internacional de estas características, la Cátedra de Pensamiento Analítico ha otorgado cinco becas de 500 euros, seleccionadas entre un total de 17 candidaturas, siguiendo criterios de excelencia académica, implicación y desarrollo competencial.

Esta acción refleja la vocación de la Cátedra y de ESIC University por reconocer el talento, apoyar a su alumnado y facilitar el acceso a experiencias formativas transformadoras, independientemente de las circunstancias personales.

La voz de las alumnas: crecer, salir de la zona de confort y mirar al mundo

Hemos podido hablar con las alumnas seleccionadas y todas coinciden en que participar en el CWMUN supone mucho más que un viaje académico: es una oportunidad de crecimiento personal, profesional y vital.

Irene Sanchis, alumna de primer curso, destaca el carácter diferencial de esta experiencia al inicio de su etapa universitaria:

“Para mí, haber sido seleccionada para participar en el CWMUN New York 2026 supone una forma muy especial de iniciar mi etapa universitaria. Es entrar en la vida universitaria por la puerta grande y enfrentarme desde el principio a experiencias que van más allá del aula”.

En su caso, Irene espera desarrollar especialmente la comunicación en público y el pensamiento crítico, así como ampliar su comprensión del contexto político, social y económico internacional.

Por su parte, Andrea Lajara, estudiante de International Business y Marketing, afronta el programa con ilusión y sentido de la responsabilidad:

“Participar en un programa de reconocido prestigio internacional y representar a un país me permitirá consolidar mis conocimientos de una forma muy práctica y mejorar habilidades como la comunicación y el dominio del inglés”.

Andrea también pone en valor el respaldo recibido:

“Ha sido una gran motivación sentir que el esfuerzo realizado durante estos años tiene un reconocimiento que va más allá del expediente académico”.

Para Candela Argüello, el CWMUN representa una oportunidad única para salir de su zona de confort y ampliar su visión global:

“Trabajar con estudiantes de todo el mundo me permitirá aprender desde distintas perspectivas culturales y ganar seguridad para afrontar retos en contextos internacionales”.

En la misma línea, Alexia Iftimi subraya el impacto personal de haber sido seleccionada:

“Presentarme al programa fue una forma de retarme a mí misma. El apoyo de la Cátedra y de ESIC demuestra que apuestan por nuestro crecimiento personal y profesional y nos impulsan a dar un paso más”.

Finalmente, Sofía Hermida destaca el valor formativo y simbólico de representar a ESIC en un foro internacional como Naciones Unidas:

“Es una oportunidad para compartir ideas con personas de todo el mundo y actuar como portavoz de los valores que ESIC nos transmite, en un entorno de máximo prestigio internacional”.

Una apuesta firme por la formación internacional

Con esta iniciativa, ESIC University y Divina Seguros, a través de la Cátedra de Pensamiento Analítico, refuerzan su apuesta por una formación orientada a los desafíos del mundo actual, impulsando experiencias que preparan a los estudiantes para liderar, analizar y tomar decisiones en entornos globales y complejos.