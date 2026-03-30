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Más de 400 estudiantes miden su ingenio en la segunda fase de la Jornada Matemática Valencia

Guadalaviar acoge la prueba que decidirá quiénes serán los premiados de esta edición

La segunda fase de la XXXIV Jornada Matemática tuvo lugar el sábado en las instalaciones del Colegio Guadalaviar

La segunda fase de la XXXIV Jornada Matemática tuvo lugar el sábado en las instalaciones del Colegio Guadalaviar / Colegio Guadalaviar

Esteban Fernández

El Colegio Guadalaviar de Valencia ha acogido este sábado la segunda fase de la XXXIV Jornada Matemática, concurso matemático de referencia en la Comunidad Valenciana. Más de 400 alumnos clasificados en la primera fase, celebrada en febrero en la Universitat Politècnica de València, se han enfrentado hoy a ejercicios de mayor dificultad que exigen concentración, creatividad y capacidad de resolución bajo presión.

En la prueba participan escolares de entre 8 y 17 años, procedentes de centros de la Comunitat Valenciana y Baleares, que compiten por uno de los premios de esta edición. Los alumnos de 1º de Bachillerato han realizado la prueba en ESIC.

Como cada año, la Jornada Matemática tiene una dimensión solidaria: el dinero recaudado entre los participantes irá destinado al proyecto Sumaq Wawa Wasi, en el distrito de Cañete, Lima (Perú), cuyo objetivo es la construcción de una escuela de dos aulas para cuarenta niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Organizada por Guadalaviar desde 1992, la Jornada Matemática Valencia ha reunido a lo largo de su historia a más de 57.000 escolares, consolidándose como un referente nacional en la promoción del talento matemático.

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