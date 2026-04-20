El Instituto Confucio celebra el concurso de talento Puente Chino

El Instituto Confucio de la Universitat de València (ICUV) celebró el sábado 18 de abril la convocatoria anual del concurso Puente Chino. Esta edición, que se enmarca en la conmemoración del Día de la Lengua China del 20 de abril, ha supuesto la número 25 del nivel universitario y la 19 para estudiantes de secundaria, en un concurso que valora las habilidades lingüísticas y culturales sobre China que posee el alumnado del ICUV. El evento, que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, reunió a más de 70 participantes, contando también con las entusiastas actuaciones de los alumnos amateurs. A esta nutrida representación, que supera incluso la participación de la pasada edición, se le sumó la implicación de un auditorio lleno de familiares y personas interesadas en la lengua y la cultura chinas.

La competición se estructura en tres fases: la primera se basa en un discurso de dos minutos en chino sin apoyo textual; en la segunda, se responde a un cuestionario de cuatro preguntas sobre lengua y cultura chinas; y, en la tercera, se ofrece una exhibición artística. En la ceremonia de este año el primer puesto de la categoría de secundaria ha sido para Jorge Macías Pastor. Y, por la parte universitaria, recayó en Laura Ke Muñoz Elizalde. Ambos estudiantes representarán al ICUV en la fase nacional del concurso Puente Chino el próximo mes, donde competirán con los respectivos ganadores de los otros nueve Institutos Confucio de España.

Bajo los lemas “Aprendiendo chino, un futuro mejor”, en la categoría de secundaria; y “Un mundo, una familia”, en la universitaria, se sustenta el objetivo de difundir la lengua china y su aprendizaje desde edades tempranas, con un enfoque que lo engarza con su cultura y que permite a los alumnos demostrar sus conocimientos en un ambiente festivo y lúdico. El director del ICUV, Vicente Andreu, apuntó este factor como esencial para comprender con más profundidad el idioma chino y todos los aspectos que lo rodean y enriquecen.

Desde 2007, año de su fundación en Valencia, el ICUV es el único centro oficial de lengua y cultura chinas en la Comunidad Valenciana y también el único cualificado para la celebración de los exámenes oficiales. Está considerado por la sede central de China como “Instituto Confucio Modelo” desde 2015 y posee diferentes premios y menciones, entre las que destaca la de ser uno de los 20 mejores del mundo, entre los más de 500 existentes, y la Distinción al Mérito Cultural 9 d’Octubre de la Generalitat. Es, asimismo, editor del Club de Lectores de la revista Instituto Confucio, ampliamente seguido en las principales redes sociales.