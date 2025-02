Las muertes superan a los nacimientos en 8 de cada 10 municipios de más de 10.000 vecinos

El análisis del Instituto Valenciano de Estadística (IVE) de los últimos datos del movimiento natural de la población, el recuento de los acontecimientos de las llamadas estadísticas vitales (nacimientos, defunciones y matrimonios), muestra que durante 2023 en 8 de cada 10 de los 105 municipios de la Comunitat Valenciana con más de 10.000 habitantes las muertes superaron a los nacimientos.

Estos pueblos y ciudades, donde vive más del 80 % de la población, registraron un total de 29.890 nacimientos y 37.965 defunciones en 2023. Esto se traduce en un saldo negativo de 8.075 personas menos, equivalente a una tasa de crecimiento natural de -1,9 habitantes por cada 1.000. Es decir, que por cada millar de vecinos pierden dos debido al resultado de la diferencia entre nacidos vivos y defunciones exclusivamente, lo que también se conoce como saldo vegetativo.

El IVE destaca "el comportamiento heterogéneo de los 105 municipios más grandes, que van desde Almoradí, con una tasa de crecimiento natural de 3,1 personas más por cada 1.000 habitantes, hasta Teulada con 7 menos", debido a que esta ciudad de la Marina Alta es una de las más envejecidas de la costa al concentrar gran número de jubilados europeos.

Igualmente, destacan la Pobla de Vallbona, San Antonio de Benagéber y Albatera, con las mayores tasas de crecimiento natural (2,7, 2,5 y 2,4 habitantes más, respectivamente por cada millar de vecinos), y Rojales, Requena y Pego, con las más bajas (-6,8, -5,9, y -5,6 respectivamente).

Saldo vegetativo positivo

Son 21 los municipios de más de 10.000 vecinos que en 2023 experimentaron un saldo vegetativo positivo y, por tanto, ganaron habitantes gracias al crecimiento natural de la población.

Una urbanización residencial de la Pobla de Vallbona, en la comarca del Camp de Túria / Levante-EMV

Más de la mitad de ellos, una docena, son de la provincia de Valencia y todos menos l’Alcúdia pertenecen al área metropolitana del Cap i Casal o a su área de influencia. En este grupo destacan hasta cinco municipios del Camp de Túria: la Pobla de Vallbona, San Antonio de Benagéber, Benaguasil, Riba-roja de Túria y Vilamarxant. Son zonas residenciales en expansión de la segunda corona metropolitana de València donde predominan las viviendas unifamiliares, principalmente adosados, que atraen a familias en edad de tener hijos y, por tanto, sus tasas de natalidad son elevadas con entre 7 y 9 nacimientos por cada mil habitantes, de ahí que los alumbramientos superen a las defunciones. Lo mismo sucede también en Chiva, en la Hoya de Buñol.

Los otros 5 municipios del área metropolitana de la capital del Túria con saldos vegetativos positivos debido también a su alta natalidad, al atraer población joven que no encuentra vivienda en propiedad o en alquiler en València, son Paterna y Alboraia, en l’Horta Nord; y Albal, Paiporta y Torrent en l’Horta Sud.

En la provincia de Alicante son seis los municipios que ganan población gracias al crecimiento natural, tres de ellos de la Vega Baja: Almoradí, Albatera y Callosa de Segura. Los otros tres son Aspe, Castalla y Crevillent. En Castellón, que es la provincia más envejecida, solo en tres municipios de más de 10.000 habitantes los nacimientos superan a las defunciones: Almassora y Orpesa, en la Plana Alta, y Vila-real, en la Plana Baixa.

Respecto a 2022, entre estos municipios más poblados hay seis más con saldos vegetativos positivos. De los 15 que había entonces, repiten 11 y dejan este grupo cuatro (Alcàsser, Alginet, Catarroja y Mutxamel) porque las defunciones han aumentado más que los nacimientos. Los 10 municipios se suman a los 11 que repiten son: Albal, Alboraia, l’Alcúdia, Aspe, Benaguasil, Chiva, Paiporta, Torrent, Vilamarxant y Vila-real.

Leve caída de los nacimientos

En el conjunto de la Comunitat Valenciana en 2023 se registraron 35.378 nacimientos, 226 menos (-0,6 %) respecto al año anterior. Por provincias, esta disminución se concentró en Alicante, con una caída del 1,4 % (184 niños menos) y, en menor medida, en Valencia con 70 nacimientos menos (-0,4 %). En Castellón, por contra, hubo 28 alumbramientos más (0,7 %).

En el ámbito comarcal, las tasas brutas de natalidad (nacimientos por cada 1.000 habitantes) más elevadas se registraron en la Ribera Alta (7,5), la Plana Baixa (7,3) y el Baix Vinalopó (7,3). Por el contrario, las tasas más bajas se observaron en el Valle de Cofrentes-Ayora (4,3), el Alto Mijares (4,5) y el Rincón de Ademuz (4,5), todas ellas muy envejecidas.

Por lo que respecta a las defunciones, en 2023 fallecieron 46.683 residentes en la Comunitat Valenciana, un 6,3 % menos en comparación con el año anterior. Este descenso se observa en todas las provincias. Del total de fallecimientos, el 51,7 % correspondieron a hombres y el 48,3 % a mujeres. A nivel comarcal, 29 de las 33 comarcas presentaron un descenso en el número de defunciones con respecto a 2022.

Panorámica de Ademuz, la capital del Rincón de Ademuz, una de las comarcas más envejecidas de la Comunitat Valenciana. / Levante-EMV

En términos relativos, las tasas brutas de mortalidad más altas (defunciones por cada 1.000 habitantes) se observaron, como es previsible, en las comarcas más envejecidas, que son el Rincón de Ademuz (21,5), l’Alt Maestrat (19,5) y el Alto Mijares (16,7). En general, las tasas más elevadas se concentraron en las comarcas del interior de las provincias de Castellón y Valencia.

Las extranjeras tiran de la natalidad valenciana al concentrar ya tres de cada 10 nacimientos Las madres extranjeras tiraron de la natalidad valenciana en 2023 al concentrar ya casi tres de cada 10 nacimientos (el 28,5 %). De los 35.378 nacimientos que hubo, según el Instituto Valenciano de Estadística (IVE) 10.086 fueron hijos de madres extranjeras. Los alumbramientos de madres españolas se redujeron en 1.071 con respecto a 2022. Frente a esta caída del 4,1 %, los nacimientos de madre extranjera aumentaron en 845, un 9,1 % más. En el sexenio 2018-2023 en la C. Valenciana los hijos de madre extranjera han pasado de representar poco más de dos de cada 10 nacimientos (el 22 %) a acercarse a uno de cada tres. Esto obedece no solo al incremento de la población extranjera, lo que aumenta el número de mujeres en edad de tener hijos, sino también a que el indicador coyuntural de fecundidad -el número promedio de bebés que da a luz una mujer- por motivos culturales y socioeconómicos es mayor en las extranjeras (1,3) que en las españolas (1,1). En este sentido, el IVE apunta que el patrón de fecundidad de las mujeres extranjeras es más joven que el de las españolas. Así, en el caso de las españolas las tasas específicas de fecundidad (nacimientos de mujeres de un grupo de edad por cada 1.000 mujeres de ese grupo) más altas se observan de los 30 a los 39 años, mientras que en las extranjeras corresponden a los grupos de 25 a 34 años. Por tanto, al retrasar la edad a la maternidad las españolas tienen menos hijos por mujer. A nivel comarcal, las tasas brutas de natalidad (nacimientos por cada 1.000 habitantes) más elevadas se registraron en la Ribera Alta (7,5), la Plana Baixa (7,3) y el Baix Vinalopó (7,3), que están entre las comarcas con más población extranjera. Por contra, las tasas más bajas se observaron en el Valle de Cofrentes-Ayora (4,3), el Alto Mijares (4,5) y el Rincón de Ademuz (4,5), cuya población está muy envejecida y, por tanto, cuentan con menos mujeres en edad de procrear.

Nueve años en números rojos

En 2023 el movimiento natural de la población restó 11.305 habitantes a la Comunitat Valenciana al superar las defunciones (46.683) a los nacimientos (35.378), presentando todas las provincias saldos vegetativos negativos al perder 3.922 residentes Alicante, 1.354 Castellón y 6.029 Valencia.

En comparación con el año anterior, el saldo vegetativo autonómico muestra una mejora, ya que en 2022 fue de 14.232 personas menos. Este cambio positivo se observa también en todas las provincias y, según el IVE, "se debe a la disminución de las defunciones respecto al año anterior".

Desde 2015, cuando por primera vez se registraron más defunciones que nacimientos, la Comunitat Valenciana encadena ya 9 años seguidos de saldos vegetativos negativos. No obstante, esto no significa que la población valenciana disminuya, ya que los saldos migratorios (la diferencia entre inmigración y emigración) compensa con creces las pérdidas por el movimiento natural. Así, en 2023 la C. Valenciana ganó 103.090 habitantes más gracias a las migraciones y superó los 5,3 millones de residentes.

En 2023, todas las comarcas presentaron un saldo natural negativo, siendo el más bajo (-0,14 personas por cada mil habitantes) el del Camp de Túria, al ser la comarca con la población más joven. Los saldos naturales más negativos se concentran principalmente en las comarcas del interior de las provincias de Castellón y de Valencia, que son las más envejecidas. Se trata del Rincón de Ademuz, con casi 17 personas menos por cada millar de habitantes (-16,95), l’Alt Maestrat (-13,83) y el Alto Mijares (-12,23).

