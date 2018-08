Mario Sánchez: «El ayuntamiento está infrafinanciado»

El alcalde de Requena, Mario Sánchez, defendió que su ayuntamiento sí que da servicio a los vecinos de las aldeas pese a la sensación de abandono que se desprende de ellas. No obstante, apuntó que «es muy difícil cubrir el aumento de población que tienen en verano». Así, recordó que, por ejemplo, en Casas del Río durante el año hay unos 30 habitantes que pasan a ser 800 en verano. Asimismo, insistió en que «el Ayuntamiento de Requena está infrafinanciado», para lo que adujo que la financiación que reciben del Fondo de Cooperación Local y la participación de tributos del Estado no tiene en cuenta el amplio término municipal de Requena y que éste cuenta con 25 aldeas: «No cuesta lo mismo un habitante de una aldea a 27 kilómetros que uno del casco urbano». No obstante, aseguró que en tres años han triplicado –de 68.000 euros a 200.000– el gasto en mantenimiento en las aldeas.